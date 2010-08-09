-52 SEZONDA 36 FUTBOLCU "GOL KRALI" OLDU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 31'i Türk, 5'i yabancı olmak üzere toplam 36 futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını kazandı. Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla ''Gol Kralı'' unvanını alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor. Ligin ilk ''Gol Kralı'' Galatasaraylı Metin Oktay, son ''Gol Kralı'' ise Kayserispor'dan Aziza Makukula oldu. -METİN OKTAY'IN REKORU- Lig tarihinde en fazla ''Gol Kralı'' olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait. Aynı zamanda ligin ilk ''Gol Kralı'' olan Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez ''Gol Kralı'' olarak, lig tarihine adını yazdırdı. Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, 3'er kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve Hakan Şükür izliyor. -EN ÇOK ''KRAL'' FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ÇIKTI- Ligin en çok gol atan toplam 36 futbolcusu, 15 ayrı takımdan çıkarken, Fenerbahçe ve Galatasaray 14'er kezle, en çok bu unvana sahip futbolcuları kadrolarında bulunduran takımlar oldu. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı. Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Bursaspor 3'er, Adanaspor ve Kayserispor 2'şer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor ve Konyaspor da 1'er kez ''Gol Kralı'' çıkardı. -TANJU ÇOLAK, TARİHE GEÇTİ- Lig tarihinin geride kalan 52 sezonunda, ''Gol Kralları'' içinde en fazla golle bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak oldu. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı ''Gol Kralı'' unvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991 sezonlarında Galatasaray, 1992-1993 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla ''Gol Kralı'' oldu. -YABANCI ''KRALLAR''- Lig tarihinde şimdiye dek yalnızca 5 yabancı futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını yakalayabildi. Galatasaray formasını giyen Boşnak Tarık Hosiç, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, ''Gol Kralı'' olan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı ''Gol Kralı'' unvanını aldı. Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı. Ligin son ''Gol Kralı'' ise Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aziza Makukula oldu. Bu arada, ligin 52 sezonluk geçmişinde sadece 5 kez tahta çıkan yabancı ''Gol Kralları'', son 4 sezonun ise 3'ünde zirvede yer aldı. 2006-2007 sezonunda Alex de Souza, 2008-2009 sezonunda Milan Baros, geçen sezon da Aziza Makukula tacı takan isimler oldu. -PAYLAŞILAN ''KRALLIKLAR''- Ligin geride kalan 52 yıllık tarihinde ''Gol Krallığı'' 3 kez paylaşıldı. Fenerbahçeli Cemil Turan, 1975-1976 sezonunda Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay ile birlikte 17'şer golle, 1979-1980 sezonunda Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak ''Gol Kralları'' oldular. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaraylı Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı. -GOL ORTALAMASI EN YÜKSEK VE DÜŞÜK ''KRALLAR''- Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı ''Gol Kralı'' Metin Oktay oldu. Galatasaraylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1.46 gol ortalamasına ulaştı ve en verimli golcü olarak tarihe geçti. Gol ortalaması en düşük ''Krallar'' ise 1979-1980 sezonunda ''Gol Krallığı''nı paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her 2 futbolcu da maç başına 0.4 gol ortalaması tutturdu. -''YEDEK KRAL'' SEMİH ŞENTÜRK- Süper Lig'in 2007-2008 sezonu ''Gol Kralı'' Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı giydi. Sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı ''Nöbetçi Golcü''ye çıktı. Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.