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Spor

52 sayı attı, mağlubiyeti engelleyemedi!

Washington Wizards forması giyen John Wall, kariyer rekoru kırdı

07 Aralık 2016 13:02

NBA’de Doğu Konferansı’nda yer alan iki takımın mücadelesinde Orlando Magic, deplasmanda Washington Wizards’ı 124-116 yenerek, üstüste üçüncü maçını kazandı.

Verizon Center’da 12 bin 116 seyircinin izlediği karşılaşmayı hızlı giren Magic, Biyombo, Green ve Payton’un sayılarıyla ilk çeyreği 25-24, devreyi de 65-52 önde kapattı. İkinci yarıda temposunu koruyan Orlando, üçüncü çeyreği de 15 sayılık üstünlükle tamamladı: (96-81).

Son çeyrekte Wall ve Beal’in çabaları sadece farkı kapanmasını sağlarken, Orlando Magic bu sezon oynadığı 22. maçtan 10.’ncu galibiyetini elde etmiş oldu: (124-116).

Deplasmanda bu sezon 6. maçını kazanan Orlando Magic‘de 7 oyuncu çift haneli skorlara imza atarken, kenardan gelen Elfrid Payton (25 sayı, 2s: 6/9, 3s: 3/3, SA: 4/4, 9 asist, 3 top çalma, 3 blok) ve Jeff Green (20 sayı, 2s: 5/7, 3s: 1/2, SA: 7/8, 3 ribaund, 1 top çalma) takımlarını sürükleyen isimler oldular.

Orlando’da ayrıca Bismack Biyombo (14 sayı, 2s: 4/7, SA: 6/13, 13 ribaund, 2 asist, 2 top kaybı, 3 blok), Serge Ibaka (10 sayı, 5 ribaund, 4 blok, 1 asist) ve Evan Fournier (10 sayı, 3s: 2/6, 3 ribaund, 1 asist, 5 top kaybı) galibiyete katkı veren isimler olarak dikkat çekti.

Bu sezon oynadığı 20. maçında 13. yenilgisini alan Washington Wizards‘da ise 52 sayı (2s: 13/21, 3s: 5/8, SA: 11/14) üreten John Wall‘un 8 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmalık performansı da galibiyete yetmedi.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Washington Wizards 116 - Orlando Magic 124

Detroit Pistons 102 - Chicago Bulls 91

Miami Heat 103 - New York Knicks 114

Memphis Grizzlies 96 - Philadelphia 76ers 91

Minnesota Timberwolves 91 - San Antonio Spurs 105

Utah Jazz 112 -  Phoenix Suns 105.

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