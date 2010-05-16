52. ŞAMPİYON KİM OLACAK

T24-

FENERBAHÇE İLE BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUK YARIŞI

FENERBAHÇE REKOR PEŞİNDE

ŞAMPİYONLUK GOL AVERAJINA KALABİLİR

BURSASPOR TARİH YAZMAK İSTİYOR

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

7 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında yapılan maçla başlayan uzun maratonda perde, bugün yapılacak 4'er maçla kapanacak.Küme düşen 3 takımın daha önce belli olduğu ligde bugünkü maçların ardından lig şampiyonu ile üçüncüsü belli olacak.Mücadelelerin ardından Fenerbahçe veya Bursaspor şampiyon olacak, Galatasaray veya Beşiktaş da ligi üçüncü sırada tamamlayacak.Sezonun daha başlarında Futbol Federasyonu kararıyla küme düşürülen Ankaraspor'un ardından, performanslarıyla bir alt lige düşen Denizlispor ve Diyarbakırspor, gelecek sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek.Lig tarihindeki 52. şampiyon, bugün yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor ve Bursaspor-Beşiktaş maçlarının ardından belli olacak.Son haftaya lider giren Fenerbahçe veya takipçisi Bursaspor, bugünkü maçların ardından mutlu sona ulaşacak.Ligin son haftasına en yakın takipçisi Bursaspor'un 1 puan önünde 73 puanla lider giren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-1 yenilerek kupayı kaptırdığı rakibini bu kez mağlup etmesi durumunda, diğer maçın sonucunu beklemeden, 18. şampiyonluğunu ilan edecek.Sarı-lacivertli ekip böylece, 17 kezle ortak olduğu en çok şampiyon olan takım unvanı bakımından ezeli rakibi Galatasaray'ı da geride bırakarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon doğrudan katılma hakkını kazanacak.Fenerbahçe, Trabzonspor'a puan kaybı halinde ise şampiyonluğa ulaşabilmesi için Bursaspor'un da evinde Beşiktaş'a puan yitirmesini bekleyecek.Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesi, Bursaspor'un da Beşiktaş ile berabere kalması durumunda iki takımın da puanları 73 olacak.İki takım arasında ikili averajda eşitlik bulunduğundan (1-0, 3-2), statü gereği genel averaja bakılacak. Ligin son maçları öncesi genel averajda Bursaspor'un Fenerbahçe'ye 5 gol üstünlüğü bulunuyor.Sezonun flaş takımı Bursaspor, Beşiktaş'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.Bursaspor, şampiyonluğa ulaşması halinde, Trabzonspor'un ardından bu başarıyı yakalayacak ikinci Anadolu takımı unvanını alacak.Ligin son haftası, şampiyonluk kadar, lig üçüncülüğü yarışına da sahne olacak.Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamlayarak, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme maçı daha az oynamak için deplasmanda sahaya çıkacak.64 puana sahip her iki ekipten Galatasaray, Ankara'da, hiçbir iddiası bulunmayan Gençlerbirliği, Beşiktaş da Bursa'da, şampiyon adaylarından Bursaspor'a konuk olacak.Galatasaray ile Beşiktaş'ın üçüncülük yarışında puan eşitliği halinde ikili averajda ezeli rakibine üstünlük kuran Galatasaray (3-0, 1-1), ligi üçüncü sırada tamamlayacak.