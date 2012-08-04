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Spor

52 saatlik futbol maçı

Cuma günü 10:00'da başlayan maç Pazar günü 14:00'e kadar sürdü

04 Ağustos 2012 16:22

İngiltere'de Peterborough ve Reading takımları arasında oynanan futbol maçı 52 saat sürdü.

Peterborough ve Reading takımlarını arasında yapılan ve cuma günü 10.00'da başlayan futbol maçı pazar günü 14.00'e kadar devam etti.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Serbest Vuruş Vakfı (Free Kicks Foundation) adlı yardım kuruluşu için sahaya çıkan 8'er kişilik iki takımın oyuncularına, yoruldukları zaman birkaç saat uyku izni verildi.

Beş devre halinde oynanan oyunda Reading, Peterborough'u 895-808 skorla yendi.

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readingpeterfutbolingiltere52 saat

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