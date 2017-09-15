52 milyonluk alışveriş; otomobil filosuna 10 spor araç daha ekledi

İş insanı Vural Ak, Frankfurt’un kendisi için epey pahalı bir fuar olduğunu belirterek, "Mercedes Project One modeli hariç 9 süper spor otomobil daha aldığını" söyledi. Bu 10 otomobil için vergiler dahil 52 milyon lira ödeyen Ak, “Bu araçları sadece gazlayayım diye değil 2018’de düzenleyeceğimiz dev organizasyon için aldım” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye’nin en büyük araç kiralama ve filo şirketlerinden birinin ve Formula 1 yarışlarının da düzenlendiği alanın sahibi Vural Ak, katıldığı Frankfurt fuarında tam bir servet harcadı. Mercedes’in dünyada sadece 275 tane üreteceği ve Türkiye için 1 tane kota ayırdığı 1000 beygirlik ‘AMG Project One’ modelini satın alan Vural Ak, medyada yer alan 15.5 milyon liralık fiyatın (2 milyon Euro+vergiler) düşük olduğunu belirterek, “Project One’nin vergiler hariç çıplak fiyatı 2 milyon 750 bin Euro. Yani Türkiye’de vergiler eklendiğinde yaklaşık 21.3 milyon TL. Sen biraz daha ucuz hesaplamışsın Emre. Ama araç gerçekten çok fena. 2 yıl içinde teslim edecekler” dedi.

"Pahalı bir fuar oldu"

Vural Ak, Frankfurt’un kendisi için epey pahalı bir fuar olduğunu belirterek, Mercedes’in bu özel aracı hariç 9 tane daha süper spor otomobil aldığını söyledi. Vural Ak, ÖTV ve KDV eklendiğinde Frankfurt’tan toplam değeri 52 milyon lira değerinde 10 otomobil aldığını söyleyerek, “Bu araçları sadece kendim gazlayayım diye değil, düzenleyeceğimiz aktivitelerde kullanmak için aldım” yorumunu yaptı.

10 süper spor otomobil

Vural Ak, Mercedes AMG Project One’nin dışında Frankfurt fuarında Türkiye’deki vergiler (ÖTV+KDV) hariç 325 bin Euro’ya Porsche GT2 RS, 200 bin Euro’ya Mercedes GT R, 194 bin Euro’ya Porsche Panamera Turbo S E Hybrid, 190 bin Euro’ya Honda NSX, 610 bin Euro’ya yeni Ford GT, 325 bin Euro’ya Mercedes G500 4X4 Squared, 290 bin Euro’ya Ferrari 812 Superfast 285 bin Euro’ya Lamborghini Huracan Performante ve 45 bin Euro’ya Honda Civiv Type R aldığını açıkladı.

Ak’ın aldığı araçlar içinde bir tek 1.6 litre motora sahip Mercedes AMG Project One yüzde 60’lık ÖTV dilimine girerken diğer tüm araçlar yüzde 160’lık ÖTV diliminde yer alıyor. Yani Vural Ak, Frankurt’ta toplam 5 milyon 214 bin Euro’luk 10 süper spor otomobil alırken bunlara Türkiye’de ÖTV ve KDV eklendiğinde 12 milyon 751 bin Euro ödeyecek. Bu da 52 milyon 279 bin lira anlamına geliyor.

"Güzel bir işim var, şükrediyorum"

Fuarın kendisi için çok verimli geçtiğini, aldığı otomobiller dışında yeni projeler konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Ak, şöyle konuştu:

“Süper ötesi bir proje konusunda anlaştık. Dünyanın en büyük iki kuruluşu ile yakında imzaları atacağız. Şu an isimleri veremiyorum ama dünyanın en büyük otomobil ve yarış organizasyonu olacak ve ilk kez biz yapacağız. Diğer iki ortak dünyanın en büyük ve en eski oyuncuları. Hem Frankfurt’ta yeni aldığım hem de garajımdaki mevcut süper spor otomobilleri gelecek sene düzenlenecek bu aktivitede kullanacağız. Yani bu araçları kendim gazlayayım diye almadım. Bu yeni gelecekler ile garajdaki eski yeni tüm araçları eylülde yapacağımız büyük organizasyonda kullanacağız. Çok ses getirecek. Ama ne yalan söyleyeyim güzel bir işim var ve çok seviyorum. Çok da şükrediyorum. Düşünsene yurt dışına gidip ham madde için demir, ahşap, iplik alışverişi de yapmak zorunda kalabilirdim. Oysa dünyanın en güzel otomobilleri deneyip, beğenip alıp bir de kullanıyorum.”

1.7 milyar liraya filoya 18 bin araç

Aldığı araçların ilkinin önümüzdeki ay teslim edileceğini kalanlarının da birer ay arayla geleceğini kaydeden Vural Ak, şunları söyledi:

“Bu arada sadece keyif otomobilleri almıyorum. Bu yıl 1.7 milyar TL’ye kiralama filomuza 18 bin yeni araç katıyoruz. Geçen yıl 22 bin otomobil almıştık. Böylece 2017 yılında araç filomuzu 48 bin adetle kapatmayı hedefliyoruz. Bu da 4.7 milyar TL’lik bir yatırım tutarına denk geliyor. Ayrıca Türkiye çapında 9 büyük 2. el otomobil satış merkezimizde geçtiğimiz yıl 16 bin adet araç sattık. Bu yılki hedefimiz ise 18 bin adet.” Vural Ak, eğer bu açıdan bakılırsa aldığı süper spor otomobillerin göze batmadığını da belirtiyor.

Vural Ak'ın aldığı araçlar

Mercedes AMG Project One (21.3 milyon lira)

Çıplak fiyatı 2 milyon 750 bin Euro

Vergili fiyatı 5 milyon 192 bin Euro

Yeni Ford GT (7.6 milyon lira)

Çıplak fiyatı 610 bin Euro

Vergili fiyatı 1 milyon 871 bin Euro

Porsche GT2 RS (4 milyon lira)

Çıplak fiyatı 325 bin Euro

Vergili fiyatı 997 bin Euro

Mercedes G500 4X4 Squared (4 milyon lira)

Çıplak fiyatı 325 bin Euro

Vergili fiyatı 997 bin Euro

Ferrari 812 Superfast (3.6 milyon lira)

Çıplak fiyatı 290 bin Euro

Vergili fiyatı 889 bin Euro

Lamborghini Huracan Performante (3.5 milyon lira)

Çıplak fiyatı 285 bin Euro

Vergili fiyatı 874 bin Euro

Mercedes GT R (2.5 milyon lira)

Çıplak fiyatı 200 bin Euro

Vergili fiyatı 613 bin Euro

Porsche Panamera Turbo S E Hybrid (2.4 milyon lira)

Çıplak fiyatı 194 bin Euro

Vergili fiyatı 594 bin Euro

Honda NSX (2.3 milyon lira)

Çıplak fiyatı 190 bin Euro

Vergili fiyatı 582 bin Euro

Honda Civic Type R (556 bin lira)

Çıplak fiyatı 45 bin Euro

Vergili fiyatı 138 bin Euro

* Otomobiller içinde bir tek Mercedes Project One yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyor. Diğer tüm araçlar yüzde 160’lık ÖTV diliminde yer alıyor.