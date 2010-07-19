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Dünya

5,2 MİLYON KİŞİ HIV TEDAVİSİ GÖRÜYOR VİYANA (A.A)

19 Temmuz 2010 13:55

-5,2 MİLYON KİŞİ HIV TEDAVİSİ GÖRÜYOR VİYANA (A.A) - 19.07.2010 - Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan ve 185 ülkeden 20 bin katılımcının yer aldığı 18. Uluslararası AIDS konferansında açıklanan verilere göre, dünyada toplam 5,2 milyon kişi HIV tedavisi görüyor. HIV/AIDS alanında çalışanlar ile bu konuda karar vericiler ve görüş alışverişinde bulunmak üzere HIV ile yaşayanları bir araya getiren konferansta, Dünya Sağlık Örgütünin AİDS ile mücadele Genel Direktör Yardımcısı Hiroki Nakatani, 2008 sonunda HİV tedavisi alan 4 milyon kişiye geçen yıl 1,2 milyon kişinin katıldığını belirterek, bunun bir yılda kaydedilen en yüksek artış olduğunu ve AIDS tedavisi görenlerin toplam sayısının 5,2 milyona yükseldiğini söyledi. BM'nin son verilerine göre, 2008 sonunda HIV ile yaşayan insan sayısı 33,4 milyonu buldu.

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