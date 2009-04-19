5.2 milyarıyla, en zengin listesini değiştirdi

Varlık Barışı'ndan yararlanıp 5.2 milyar liralık parasını Türkiye'ye getirmek için beyanname veren Ali Türkan, Türkiye’nin en zengini olan Hüsnü Özyeğin'i tahtından etti.



Vergi rekortmenleri ve Türkiye'nin en zenginleri listesi genelde pek değişmez. Her yıl hemen hemen tanıdık simalar listede yer alır. Sıralama değişir ama listenin gediklileri hep aynı isimlerdir. Artık neredeyse kanıksanmış bu durumu Ali Türkan temelden sarstı.. Bu durum, 4.5 milyar TL'lik servetiyle Türkiye'nin en zengin adamını olan Hüsnü Özyeğin'i de tahtından etmiş oldu.



Hükümetin sorgusuz sualsiz kabul edeceğini açıkladığı, yurtdışındaki mevduatları, Türkiye'ye çekmek için hazırlanan Varlık Barışı yasası ile 13.5 milyar TL Türkiye'ye geleceği kesinleşti. İlginç olansa bu dev rakamın neredeyse yarıya yakın kısmını tek bir kişinin mevduatının oluşturması.



Gazete HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Ali Türkan isimli bir kişi 5.2 milyar TL yani eski parayla 5.5 katrilyon lirayı Türkiye'ye getirmek için beyanname verdi. Peki kim bu gizemli milyarder? Çünkü sadece Türkiye'ye getireceği para Türkiye'nin en zengin adamı Hüsnü Özyeğin'in servetinden bile fazla.



Ali Türkan iş hayatına Konya'da giriyor. 1200 konutlu inşaat yapıyor ama iflas ediyor. Tokatlı zengin Türk daha sonra Türkiye'yi terk edip Suudi Arabistan'a gidiyor. Ancak Suudi Arabistan'da da Ali Türkan'ın işleri rast gitmiyor ve bir kez daha batıyor. Ali Türkan bundan soraki iş hayatını şöyle anlatıyor: "S.Arabistan'daki iş avansım olan 40 milyon doları 1988'den beri petrol fonlarında değerlendirdim ve param 3.5 milyar dolara çıktı. Param şu an İsviçre'de, salı günü getirip yatıracağım."



Ali Türkan 11 Eylül'deki ikiz kule saldırıları sonrasında kara para soruşturması da geçirmiş .65 yaşındaki Ali Türkan, beyanname verdiği için parayı getirse de getirmese de yüzde 2 vergi verecek. Yani 110 milyon TL vergi ödeyecek. Ali Türkan'ın şirketleri; Aktürk Madencilik, AB-T İnşaat ve Turizm.İlginçtir ortakları Ali Türkan için hiç te iyi konuşmuyor. Aktürk Madencilik'teki ortağı Cemil Özdemir'in babası Ali Türkan için" Şizofren hastası olduğunu söyleyenler var. Sürekli hayallerle yaşıyor. 25 yıldır tanıyorum, 25 yıldır yurtdışında büyük param var,büyük iş kuracağım" diyor.



AB-T Yatırım İnşaat'taki bir başka ortağı da Ali Türkan için "Ali Bey bize enerjide büyük işlere gireceğim dedi, bizi de şirkete yüzde 1 oranında ortak etti. Ancak aradan 4 ay geçti hala maaşlarımızı ödemedi.Yabancı ülkelere çok sık gidiyorum diyor ama yabancı dili bile yok"



Eğer, Ali Türkan'ın Varlık Barışı mevduatı gerçek değilse, hükümet büyük hayalkırıklığına uğrayacak gibi.

