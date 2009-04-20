‘5.2 milyar getireceğim dedi, vergisini yatırmadı’

Türkan, Varlık Barışı uygulamasında 2 Mart'ta sona eren başvurular öncesi Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesine gelerek, 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'dan yararlanmak istediğini bildirdi.Vergi Dairesi yetkilileri de, Türkan'a kanunla ilgili bilgi verdi ve düzenlemeden yararlanabilmek için 2 Mart'a kadar dilekçe vermesi, takip eden ayın sonuna kadar yüzde 2'lik vergiyi ödemesi ve 1 ay içinde taahhüt ettiği parayı getirmesi gerektiğini ifade etti.Ali Türkan, 29 Şubat'ta Cumhuriyet Vergi Dairesine bir dilekçe vererek, Varlık Barışı uygulaması kapsamında yurt dışındaki 5,2 milyar lirasını Türkiye'ye getireceğini beyan etti.Vergi ödenmediAncak Türkan, dilekçe sonrasında uygulamadan yararlanması için gerekli yükümlülüklere uymadı. 31 Mart 2009 tarihine kadar beyan ettiği 5,2 milyar lira için tahakkuk eden 104 milyon liralık vergiyi ödemedi.Aynı şekilde, Varlık Barışı kapsamanda bildirimde bulunduğu 5,2 milyar lirayı başvurudan sonraki 1 ay içinde Türkiye'ye getirmedi.İdare tarafından verilen bir yazılı görüş yokBu arada Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili, Varlık Barışı kapsamında söz konusu kişinin Vergi Dairesine yurt dışındaki 5,2 milyar liralık kaynağı yurda getireceğine ilişkin resmi başvuruda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:"Ancak, başvurunun ardından bu kişi vergi yükümlülüğünü yerine getirmemiş. Para da bugüne kadar gelmemiş. Bu kişinin Varlık Barışı uygulaması kapsamında getireceği paranın gecikmesi durumunda ceza almayacağına dair İdare tarafından kendisine bir mükteza (yazılı görüş) verilmesi de söz konusu değil. Tarafımızdan verilmiş böyle bir mükteza yok.Ayrıca Varlık Barışı için vergi ödemesinin de, para getirme işleminin de zamanında yapılması gerekir. Mükteza ile Kanun dışına çıkılamaz. Kanun dışında görüş belirtilemez."