52 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven'in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' grevi eylemi 52. gününe girdi.

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven’in avukatlarından Şivan Cemil Özen, dün webiz’de yaptığı açıklamada, 52 gündür açlık grevi yapan Güven'in 12 kilo kaybettiğini söyledi. Özen, “Her gün, her saat ve her dakika sağlık durumu ciddiyetini koruyacak pozisyona giriyor” dedi.

Özen, Leyla Güven’e B1 vitaminin verilmeye başlandığını söyledi.