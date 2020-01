52 bin yılda 108 milyar insan

T24 - ABD Nüfus Referans Bürosu’nun (PRB) yaptığı araştırmaya göre, M.Ö 50,000’den günümüze kadar dünyaya gelen insan sayısı yaklaşık 108 milyar. Bu rakam, mevcut dünya nüfusu ele alındığında, yaşayan her bir kişi için 15 kişinin öldüğü anlamına geliyor.



PRB’nin araştırmasına göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2011 yılında 7 milyara ulaştığını belirttiği dünya nüfusu şu an 6,15 milyar. Dünya nüfusu 7 milyar olarak ele alındığında, günümüzde yaşayan her bir kişiye karşılık bugüne kadar 15 kişi öldüğü ortaya çıkıyor.



PRB, yayımladığı raporda, “Doğan insanların yüzde 75’inin 1970’li yıllarda hayatta olduğu varsayıldığında, 20’inci yüzyılda yaşanan doğumların eski yüzyıllardaki doğumları fazlasıyla geride bıraktığını anlaşıldı” ifadesi yer aldı.



PRB, demografik bilgilerin eksikliğinden dolayı araştırmalarını “yarı-resmi” olarak yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. ABD’li araştırmacılar, dünyada bugüne kadar yaşamış insan sayısını belirlemek için insanların ortalama yaşam sürelerini ve farklı zamanlardaki ortalama insan nüfusunu tespit etmeye çalıştı.





Bazı ülkeler hesaplama dışında kaldı



İnsanların Dünya üzerinde belirdikleri zamanı kararlaştırmak için Homo sapiens’in M.Ö 50 bin civarında ortaya çıktığını savunan görüş kabul edildi.



Ortalama yaşam süresi ve toplumların hayatta kalabilmesi için gereken doğum oranları gibi faktörleri değerlendiren araştırmacılar, farklı dönemlerdeki doğum oranlarını hesapladı. Ardından, belli faktörlere dayanarak nüfusların büyüme hızları hesaplandı.



PRB’nin 2011’de son bulan hesaplamasına göre, insan ırkının ortaya çıkmaasından bu yana dünyada yaklaşık 108 milyar insan yaşadı. Bu rakamlara göre, bugün hayatta olan dünya nüfusu bugüne dek yaşamış toplam nüfusun yüzde 6.5’ine denk geliyor.



Araştırmada, bilgi yetersizliği nedeniyle Afganistan, Angola, Burma, Eritre, Faroe Adaları, İzlanda, Lübnan, Somali ve Özbekistan yer almadı.



Raporda, dünyadaki nüfus artışının yıllara göre dağılımı şöyle:



M.Ö 8,000: 5,000,000



-M.S 1: 300,000,000

-1759: 765,000,000

-1850: 1,265,000,000

-1950: 2,516,000,000

-1995: 5,760,000,000

-2011: 6,215,000,000