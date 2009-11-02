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Dünya

52 bin dolar hesap ödedi

Rus milyarder Abramoviç New York’taki İtalyan restoranı Nello’da beş kişiyle öğle yemeği yedi.

02 Kasım 2009 02:00

Rus milyarder Abramoviç New York’taki İtalyan restoranı Nello’da beş kişiyle öğle yemeği yedi.

Yalnızca içtikleri 35 bin dolar tuttu. 52 bin dolarlık hesaba 7 bin 300 dolar bahşiş bıraktı. Dünyanın en zengin isimlerinden olan Rus dolar milyarderi ve Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramoviç, hafta sonunda New York’ta sevgilisi, oğlu ve 3 iş arkadaşıyla İtalyan lokantası Nello’da öğle yemeği yedi. 80 dakika süren yemekte şarap, makarna ve deniz ürünlerinin tadına bakan altı kişi için 52 bin dolar hesap geldi. Abramoviç hesap için 7 bin 300 dolar da bahşiş bıraktı. Garsonlar, grubun içecekleri bitirmediğini ve yan masadaki müşterilere ikram ettikleri de söyledi.

 

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