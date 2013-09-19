516 milyon dolarlık sessiz yatırım

Bir Japon firması ile Türk ortağı tarafından Çankırı'da yapılacak 516 milyon dolarlık lastik fabrikasının temelinin atılması sırasında, Japonların gelenekleri nedeniyle tören yapılmadı. 2015 yılında faaliyete geçecek fabrika 516 milyon dolara mal olacak.

Japon Sumitomo Rubber İndustries firması ile Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik AŞ tarafından Çankırı'ya yapılacak 516 milyon dolarlık lastik fabrikasının temeli, Japonların gelenekleri nedeniyle sessizce atıldı. AKP Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 516 milyon dolara mal olacak fabrikanın 2015 yılında lastik üretebilecek konuma geleceğini söyledi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre Yakınkent Organize Sanayi Bölgesine yapılan ilk yatırımın Türk-Japon ortaklığında gerçekleştirilecek lastik fabrikasını olduğunu bildiren Filiz, "Japonlar yapacakları dev yatırımın temelini attılar. İnşallah bu yatırımların devamı da gelecektir. Olmaz denilen işleri yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yakınkent OSB'ye kurulacak fabrikalar, Çankırı'da işsizliğin çözümünde önemli rol oynayacak ve göçü tersine çevirecektir" dedi.

Filiz, fabrikanın tam kapasite çalıştığında 2 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını dile getirerek, bunun bölge halkı için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Filiz, 516 milyon dolarlık bir yatırım olmasına rağmen sessiz sedasız bir şekilde temelin atıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Japon geleneklerine göre temel atma töreni sessiz sedasız bir şekilde yapılıyor. Japonlar'da öyle bir inanç var ki yaptıkları işi reklam etmeyi ya da kimselerin bilmesini istemiyorlar. Bu yüzden temel atma törenine hiçbir gazeteciyi, siyasetçiyi ve bürokratı davet etmediler. Kendi aralarında sessiz sedasız bir tören yaptılar. 516 milyon dolarlık yatırımın temelini 5 kişiyle attılar."