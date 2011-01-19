-515 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ REYHANLI (A.A) - 19.01.2011 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'den gelen ve kayıtlarda kireç taşındığı bildirimi yer alan tırda, 515 bin paket sigara ele geçirildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Suriye'den gelen K.C'nin yönetimindeki 35 BCJ 80/31 R 1067 plakalı ve kayıtlarda kireç yüklü olduğu bildiriminde bulunulan tırda, dedektör köpek Alf'in tepki vermesi üzerine x-ray cihazıyla inceleme yapıldı. Kontrolde, tırda bin 30 kutu içinde 515 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, olayla bağlantısı olduğu anlaşılan 27 P 4956/ 31 K 3279 plakalı tıra da sahtecilik girişimlerinden dolayı el koydu. Yetkililer, sürücüler K.C. ile M.Ü'nün gözaltına alındığını, haklarında Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydettiler.