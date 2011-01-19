T24 LogoT24 Logo
Gündem

515 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ REYHANLI (A.A)

19 Ocak 2011 21:14

-515 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ REYHANLI (A.A) - 19.01.2011 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'den gelen ve kayıtlarda kireç taşındığı bildirimi yer alan tırda, 515 bin paket sigara ele geçirildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Suriye'den gelen K.C'nin yönetimindeki 35 BCJ 80/31 R 1067 plakalı ve kayıtlarda kireç yüklü olduğu bildiriminde bulunulan tırda, dedektör köpek Alf'in tepki vermesi üzerine x-ray cihazıyla inceleme yapıldı.  Kontrolde, tırda bin 30 kutu içinde 515 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.  Araştırmalarını sürdüren ekipler, olayla bağlantısı olduğu anlaşılan 27 P 4956/ 31 K 3279 plakalı tıra da sahtecilik girişimlerinden dolayı el koydu. Yetkililer, sürücüler K.C. ile M.Ü'nün gözaltına alındığını, haklarında Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24