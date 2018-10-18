510 yıllık tarihi Pirinç Han'a 'hırsız girmesin diye' çelik kapı takmışlar!

Bursa'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın'ın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkanın ahşap kapısını beyaz çelik kapıyla değiştirmesi, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Hırsızlık olaylarına karşı çelik kapıyla önlem aldığını belirten Çapkın, "Mevcut kapıda hasar vardı. Tadilattan sonra kapıyı tarihi dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz" dedi.

Han yöneticisi Recep Korkmaz ise Anıtlar Kurulu ve belediyeden yetkililerin, Çapkın'ı kapıyı değiştirmesi için uyardığını söyledi.

Bursa'nın önemli yapılarından Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Pirinç Han, 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2'nci Bayezid tarafından yaptırıldı. Önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için 'Pirinç Han' adı verilen, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü tarihi yapı, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar (üstü örtülü, önü açık yer) ve arkasında yer alan odalardan oluşuyor. Bursa'da 1855 yılında meydana gelen depreminde hasar gören, yakın zamanda restore edilen tarihi yapının alt katında çay bahçeleri ve kafeler, üst katında ise çoğunda kitap satılan iş yerleri bulunuyor.

Ahşap yerine çelik kapı

Müzik eğitmeni Murat Çapkın, tarihi hanın üst katındaki dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü'nden ihale usulüyle kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları yapacağı dükkanın ahşap kapısını söküp, yerine beyaz çelik kapı taktırdı. Handaki diğer 77 dükkanın aynı renkteki ahşap kapılarından farklı olarak monte edilen çelik kapı, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Bazı kişiler, kapının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşarak, tepkilerini yazdı.

Han yönetimi tepkili

Han yöneticisi Recep Korkmaz, iş yeri sahibini uyardıklarını, gerekli yerlere de şikayet ettiklerini belirterek, "Konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilecek. Anıtlar Kurulu ve belediyeden yetkililer gelip, kapıyı değiştirmesi konusunda kiracıyı uyardı" diye konuştu.

Handa faaliyet gösteren ressam Bayram Saltabaş da "Böyle tarihi alanları öz yapısına uygunşekilde korumamız gerekiyor. Ancak görülüyor ki toplum olarak bu konuda oldukça duyarsızız. Bu tarz şeyler tarihi olgularımıza zarar veriyor. Komşumuzu, taktığı bu kapıyla ilgili olarak uyardım. Eski kapıyı hala sakladıklarını, gerekirse tekrar takabileceklerini ifade ettiler" dedi.

Filografi ustası Sultan Fadime Keskin ise "Ben 6 yıl önce buradaki atölyemi kiraladığım zaman herhangi bir değişiklik için izin almam gerektiği söylenmişti. Ancak bir sabah bu kapıyı gördük. Demek ki bir çok insan izin almadan da hareket edebiliyor" diye konuştu.

"Hırsızlığa karşı önlem aldık"

Müzik eğitmeni Murat Çapkın da stüdyo çalışmaları için kiraladıkları dükkanda dekorasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Tadilat sürecinde kullandığımız stüdyo ekipmanları çok yüksek fiyatlı ürünler olduğu için hırsızlık olaylarına karşı böyle bir kapı takma gereği duyduk. Mevcut kapıda hasarlar vardı. Biz de geçici olarak bu kapıyı taktık. Dekorasyon ve tadilat işlemlerimizin ardından kapımızı buradaki tarihi dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz" dedi.

Adı 'kapı stüdyo' olacak

Kapıyla ilgili olumsuz tepkiler aldıklarını dile getiren Çapkın, "Kapımız Türkiye'de fenomen oldu. Hem esprili hem de olumsuz tepkiler aldık. Bu sorunu düzelteceğiz daha da güzelleştireceğiz. Yaptığımız eserleri de bu kapı sayesinde yayınlayacağız. Bu kapı, belki de bize kapı açacak. Daha öncesinde stüdyomuzun ismini 'Han Stüdyo' olarak düşünüyorduk; ancak şimdi ismi 'Kapı Stüdyo' olacak" diye konuştu.

Milli Emlak Müdürlüğü yetkilisi ise çelik kapı ile şikayetler aldıklarını, gerekli incelemeden sonra işlem yapılacağını söyledi.