510 çocuk annesiyle zorunlu hapiste

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annesiyle beraber kalan çocuk sayısının 510 olduğunu bildirdi. Ufak yaştaki bu çocuklar, annesi cezaevinde olduğu için hapis hayatı yaşıyor. Dışarıda ise cezasının onanması halinde yeni doğan bebekleriyle cezaevine girmeyi bekleyen anneler var. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinin çocukların psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu çocukların geleceğinin karartılması demektir” dedi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre şu anda cezaevlerinde toplam 164 bin 464 kişi kalıyor. Bu sayının 5 bin 871’ini kadın mahkûmlar oluşturuyor. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak toplam 2 bin 157 çocuk yatıyor. Cumhuriyet, bu veriler ışığında Adalet Bakanlığı’na cezaevinde annesiyle birlikte kalan çocukların sayısını sordu.

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuk sayısının 21 Mayıs 2015 tarihi itibariyle 510 olduğu yanıtını verdi. Bu çocuklar, tutuklu ve hükümlü değil. Yasa, 0-6 arası yaş grubundaki çocukların dışarıda bakacak kimsesi yoksa annesiyle cezaevinde beraber kalmasına izin veriyor. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ocak 2015’de annesiyle beraber kalan çocuk sayısını 450 olarak açıklamıştı.

Çocuğuyla beraber cezaevine girecek birçok anne var. Örneğin yasadışı terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak iddiasıyla 2013’te 9 yıl hapis cezasına çarptırılan 27 yaşındaki Yeliz Esmek Toy, Yargıtay’ın kararı onaması halinde 7 aylık kızı İdil Berkin ile birlikte cezaevine girecek.

2 aylık Eylem

Bursa’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kürtçe şarkılar eşliğinde “halay çekerek örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 10 ay hapse mahkum edilen anne Semra Getiren Gören de cezası kesinleşirse, 2 aylık bebeği Eylem Arin ile cezaevine konulacak.

Daha önce birçok anne de çocuklarıyla cezaevine girmişti. Örneğin Diyarbakır’da, PKK propagandası yapmak suçundan yargılanan ve 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca 2014’te cezaevine konulan 27 yaşındaki Nazan Dikici Opan, 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını da yanına aldı. Opan, 8 saat kaldıktan sonra infazın durdurulması kararı gelince çocuklarıyla beraber çıktı.

Ceza ertelendi ama

Özgür ve Lorin adlı ikiz bebeği olan Mülkiye Demir Kılınç, 2014’te cezaevine girecekti. Ancak son anda yapılan başvurusu ile Kılınç’ın cezası ertelendi. Yine kızı Zeynep Simay’ı dünyaya getiren Arzu Ceylan Oral’ın da siyasi davalarda aldığı ceza nedeniyle cezaevine girmesi gündeme geldi. Savcılık kararıyla Oral’ın cezası da geçici süreyle ertelendi. Ancak çocuklar büyüdüğünde annelerine cezaevi yolu gözükecek.

Türkdoğan, kapalı mekânda annesiyle beraber kalmak zorunda olan çocukların psiko-sosyal gelişiminin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Devlet, anneyi illa cezaevine atacaksa, çocuğa dışarıda bakacak tedbirleri almalıdır” dedi. Türkdoğan, özellikle tutuklu kadınların çocuğu varsa içeri atmak yerine başka güvenlik tedbirlerine başvurulması gerektiğini söyledi.