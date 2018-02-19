51 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, kebapçıda yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bankaları dolandırma suçundan kesinleşmiş 51 yıl hapis cezasıyla aranan Bilal Mutlu (30), kebapçıda yakalandı.

2008 yılında, kendine ait kredi kartlarının limitlerini artırıp bankaları dolandıran Mutlu\'ya, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı. 51 yıl hapis cezasına çarptırılan Mutlu, 10 yıl boyunca izini kaybettirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Mutlu’nun Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesinde olduğunun ihbarını aldı. Mutlu\'yu yakalamak isteyen ekipler, 20 gün boyunca caddede ve sokaklarda izleme yaptı. Bilal Mutlu’nun kaçma ihtamali üzerine polisler sürekli uygun bir an bekledi. Son olarak bir kebapçıya giren Mutlu, yemeğini yiyeceği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mutlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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