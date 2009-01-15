51 No’lu DVD ve 3 vahim hata

Mustafa Levent Göktaş’ın bürosunda ele geçtiği, içinde bazı hakim, savcı ve bürokratlara ait mahrem çekimlerin bulunduğu iddia edilen DVD ve CD’lerle ilgili vahim hatalar yapıldı.



Bunlar, polisin savcı ile görevli avukat gelmeden büroda 3 saat geçirmesi ve bilgisayara ’yedekleme’ yapmaması.



Ergenekon kapsamında tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlık bürosundaki aramada polisin yaptığı hukuk ihlalleri kafa karıştırdı. Tutanağa göre, bazı hakim ve savcıların kadınlarla özel görüntülerinin bulunduğu 51 nolu DVD, Göktaş’ın avukat arkadaşının masasında bulundu. Savcı Zekeriya Öz, 51 No’lu DVD hakkında, ifadesi 26 sayfa tutan Göktaş’a 53 soru sordu. Diğer CD ve DVD’lerde ise suç unsuru bulunmadı. Hazırlanan 7 sayfalık, "İşyeri arama-yakalama-el koyma" tutanağına göre hata ve eksiklikler şöyle sıralandı:



Hata 1

Polisin el yazısı ile düzenlediği tutanağa göre, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı önce emniyete fakslandı. (Mahkeme kararının savcıya bildirilmesi gerekiyor.)



Hata 2

9 kişilik polis ekibi, 07 Ocak 2009 tarihinde saat 10.40’ta Göktaş’ın Cemal Nadir Sokak’daki bürosuna gitti. Saat 14.00’de Ankara Barosu’nun görevlendirdiği iki avukat Göktaş’ın bürosuna geldi. Saat 15.25’de ise görevli Cumhuriyet Savcısı büroya geldi. (Polis, savcı ve barodan görevli avukatlardan önce, arama mahallinde üç saat geçirdi.)



Hata 3

Polis, ’teknik imkánsızlık’ gerekçesiyle Göktaş’ın bilgisayarına yedekleme yapmadan el koydu. (Yedekleme yapılmadan yapılan el koymalardan sonra hard disc müdahaleye açık olduğundan içinden çıkan bilgiler tartışmalı hale geliyor.)



Tutanaklara yansıyan bu hatalar, aramanın, avukat bürolarında arama kurallarını içeren Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve buna bağlı çıkarılan arama yönetmeliği hükümlerine uyulmadan yapıldığını ortaya koydu. Arama ve el koyma sırasında bilgisayarın kopyalanmasını isteyen Mustafa Levent Göktaş ve avukatları, polisten "Teknik imkánımız yok, emniyette veririz" yanıtını aldı. Bunun üzerine arama işlemleri için ’şerh’ tutanağı düzenlendi.



’Yok sayılmalı’



CezaHukuku Doçenti Avukat Hasan Bıyıklı, Göktaş’ın bürosundaki aramanın yasalara aykırı olduğunu savundu. Bıyıklı, yasanın 130. maddesi ile yönetmeliğin 13. maddesine göre yapılması gerekenler ile burada yapılan yanlışları şöyle anlattı: "Cumhuriyet savcısı hazır bulunmadıkça avukat bürosunda arama başlatılamaz ve yapılamaz. Aramaya nezaret edecek savcı, yanına mutlaka avukatın mensubu olduğu barodan bir avukatı almak zorundadır. Bu arama yok hükmündedir. Tutanak, aramanın baştan sona yasa ve yönetmelik hükümlerinin hiçe sayıldığını gösteriyor."