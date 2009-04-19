51 DTP'li tutuklandı

Aralarında iki genel başkan yardımcısı, çok sayıda Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyesiyle, belediye başkanı ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 51 DTP'li 'PKK yönetici ve üyesi' oldukları iddiasıyla tutuklandı





DTP’lilere yönelik 12 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 51’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki DTP genel başkan yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle belediye başkanları da var.



Diyarbakır Başsavcılığı, geçen salı PKK’nın Türkiye Meclisi’ni oluşturup, örgütün yasadışı faaliyetlerini yürüttükleri ileri sürülen kişilere yönelik operasyon başlattı. 12 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında DTP Genel Başkan Yardımcıları Kamuran Yüksek ve Bayram Altun’un da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.



Özel yetkili beş savcının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, önceki gün 25 ve 28 kişilik iki grup halinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sorguları dün sabah saat 08.30 sıralarında tamamlanan şüphelilerden 51’i ‘örgüt yöneticiliği’, ‘yasadışı örgüt üyesi olmak’, ‘halkı kin ve nefrete teşvik etmek’, ‘kurumsal yapılanma maksadıyla zorla aidat toplamak’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamalarıyla tutuklandı.



Tutuklanan isimler



Tutuklananların adları şöyle: Kamuran Yüksek (DTP Genel Başkan Yardımcısı), Bayram Altun (DTP Genel Başkan Yardımcısı), Mazlum Tekdağ (DTP MYK üyesi), Pelgüzar Kaygusuz (DTP MYK üyesi), Sıracettin Irmak (DTP PM üyesi), Salih Akdoğan (DTP PM üyesi), Selma Irmak (DTP PM üyesi), Besime Konca (DTP MYK üyesi), Alican Ünlü (Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı), Senanik Öner (Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı), Gülcihan Şimşek (Van Bostaniçi beldesi eski belediye Başkanı), Mehmet Abbasoğlu (Kapatılan DEHAP eski Genel Başkanı), Şinasi Tur (Abdullah Öcalan’ın avukatı), Ebru Günay (Abdullah Öcalan’ın avukatı), Herdem Kızılkaya (DTP Kadın Hareketi üyesi), Ahmet Ünal Çelen, Nadir Yıldırım (DTP Danışmanı), Ahmet Birsin (Gün TV Genel Yayın Yönetmeni), Hüseyin Yılmaz (Ağrı eski Belediye Başkanı), Celal Yoldaş (DTP Diyarbakır yöneticisi), Musa Farisoğlu (DTP Diyarbakır eski İl Başkan Yardımcısı), Mehmet Akın (DTP Diyarbakır İl Başkanvekili), Dirayet Taşdemir, Lütfü Dağ (DTP seçim komisyonu üyesi), Seve Demir, Hasan İnatçı, Çimen Işık (DTP genel merkez yöneticisi), Aslan Özdemir, Roza Erdede, Heval Erdemli (Batman Belediyesi İmar İşleri Müdürü), Olcay Kanlıbaş, Esna Güler, Sara Aktaş (Demokratik Özgür Kadın Hareketi aktivisti), Leyla Deniz, Ercan Sezgin, Ahmet Zirek (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri), Zöhre Bozacı, Musa Çiftçi, Nihayet Taşdemir, Kemal Aktaş, Mehmet Nimet Sevim, Zahide Besi, Engin Kutay, Rahmi Özmen, Temer Tanrıkulu, Hasan Üner, Hasan İrak, Pero Dündar, Zeynep Boğa, Elif Kaya, Pınar Işık. (dha)