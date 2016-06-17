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Dünya
Deutsche Welle

51 diplomattan Obama'ya eleştiri

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomatlar Suriye politikasının değiştirilmesi için muhtıra hazırladı. Diplomatların doğrudan Esad güçleriyle mücadele edilmesini istediği belirtildi.

17 Haziran 2016 12:52


ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Washington yönetiminin Suriye politikasına karşıt sesler yükselmeye başladı. Bakanlık sözcüsü John Kirby bir grup bakanlık mensubunun Suriye politikasıyla ilgili farklı görüşlerini içeren bir muhtıra gönderdiğini açıkladı. Bakanlık yazının içeriğiyle ilgili açıklama yapmadı. Amerikan medyasındaki haberlerde Suriye politikasından memnun olmayan diplomatların Amerikan ordusunun doğrudan Suriye hükümet kuvvetlerine müdahale etmesini istedikleri belirtiliyor.

‘New York Times' gazetesinin haberine göre Amerikalı diplomatlar Suriye hükümet kuvvetlerine roket, insansız hava aracı ve gerektiğinde savaş uçaklarıyla saldırılmasını öneriyorlar. Haberde, ‘bu silahların doğru kullanılmasının çıkmaza giren anlaşmazlığı aşma çabalarına hareketlilik kazandırabileceği' belirtiliyor. ‘Wall Street Journal', muhtıranın orta ve üst düzey 51 bakanlık görevlisi tarafından imzalandığını bildirdi.

Diplomatlar Obama'nın politikasını eleştiriyor

Başkan Barack Obama, Amerikan ordusunu Ortadoğu'daki anlaşmazlıklara doğrudan müdahale ettirmeme politikası izliyor. ABD muhalifleri rejim kuvvetleri ile değil, IŞİD ile mücadelelerinde destekliyor. Obama yönetimi, Suriye iç savaşında Şam rejimini destekleyen Rusya ile birlikte ateşkes sağlamaya ve diplomatik çözüm yollarını açmaya çalışıyor. Ancak bu politika şimdiye kadar etkili olamamıştı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yazının, farklı görüşlerin iletilebilmesi için özel olarak kurulan haberleşme kanalı üzerinden bakanlık yönetimine gönderildiğini söyledi. Bu yöntemi kullanan bakanlık mensuplarının yaptıkları eleştiri nedeniyle cezalandırılma tehlikesi bulunmuyor. Sözcü Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu yöntemi desteklediğini ve bakanın eleştirileri haklı bulup bulmadığının muhtıranın incelenmesinden sonra belli olacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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