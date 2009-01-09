50'den küçüklere El Aksa'da cuma yasak

Namaz sonrası sokaklar karıştı

50'den fazla hedef vuruldu

İsrail ordusu, Savunma Bakanı Ehud Barak ile güvenlik birimlerinin kararı doğrultusunda ''tam kapatma'' uygulaması kararının alındığını açıkladı. Batı Şeria'da geçen haftasonu da aynı uygulama yapılmıştı.Doğu Kudüs'te de El Aksa Camii'ne girişler için, geçen haftaki uygulama sürdürülecek. Öğle namazı için camiye gireceklerde erkekler için 50 yaşın üzerinde ve İsrail kimliğine sahip olma koşulları aranacak. Kadınlar için ise camiye girişte bir sınırlama getirilmedi.Bu önlemlere rağmen, Kudüs'te cuma namazı sonrasında İsrail'in Gazze'deki operasyonunu protesto eden göstericilerle İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi, kaldırım taşlarını söküp İsrail güvenlik güçlerine fırlattı. Taraflar arasındaki çatışma sokak aralarında sürdü.Polisin, taş atan göstericilere müdahale etmesiyle başlayan olaylarda güvenlik güçleri, gözyaşartıcı gaz kullandı.Batı Şeria’da da İsrail karşıtı gösteriler vardı. Ramallah’ta cuma namazı çıkışında binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Eylemciler, İsrail’in saldırılarını protesto etti.Bu arada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki haftayı bulan saldırılarında, dün gece boyunca 50'den fazla Hamas hedefinin vurulduğu bildirildi.İsrail ordu sözcülüğünden verilen bilgiye göre, dün geceki hava saldırılarında, biri bir caminin yakınında olduğu belirtilen site ile silah deposu, bir araba garajı ve ofisin yanı sıra, silah üretim alanı vuruldu. Ayrıca Hamaslı militanlarla Hamas'ın karakolları ve komuta binaları da hedef alındı.