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506 yıllık camiye takılan klimalar 'Tarihi dokuya zarar vermiyor' kararı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne takılan 2 klima ünitesiyle ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı

11 Ekim 2017 14:58

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesiyle ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı. Yetkililer, incelemede, klimaların caminin tarihi dokusuna zarar vermediğinin belirlendiğini kaydetti.
Keşan\'da 1511 yılında inşa edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesi bazı kişilerin tepkisine neden oldu. Klima ünitelerinin, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu yönündeki şikâyetler üzerine camide Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı. Yapılan incelemede klima ünitelerinin caminin tarihi dokusuna zarar vermediği yönünde karar alındı.
Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, \"Şikâyet üzerine Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden gelen yetkililer camide inceleme yaptılar. Ancak herhangi bir kırık, dökük veya zarar görmediler. Klima ünitelerinin sakıncası olmadığı yönünde görüş bildirerek gittiler\" dedi.

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