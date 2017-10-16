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506 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne takılan 2 klima ünitesiyle ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan inceleme sonucu caminin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçe

16 Ekim 2017 20:13

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesiyle ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan inceleme sonucu caminin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle yerlerinden söküldü.
Keşan\'da 1511 yılında inşa edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesi bazı kişilerin tepkisine neden oldu. Klima ünitelerinin, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine camide Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı. Yapılan incelemede klima ünitelerinin caminin tarihi dokusuna zarar verdiği belirtilerek, konuyla ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne klima ünitelerinin yerinden kaldırılmasıyla ilgili yazı gönderildi. Yazının Keşan İlçe Müftülüğü\'ne tebliğ edilmesi üzerine tarihi camideki 2 klima yerlerinden söküldü.

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