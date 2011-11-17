-5000 kişilik uçak gemisinde tuvalet sorunu ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - ABD'nin "George H. W. Bush" uçak gemisi 333 metre uzunluğunda, 6,2 milyar dolara mal oldu ve 2009'da denize açılan bu küçük kentte yaklaşık 5000 kişi görev yapıyor. Navitimes sitesinin gemi personeline dayanarak verdiği habere göre, geminin zaman zaman sorun çıkaran tuvalet sistemi büyük sıkıntılara neden oluyor. Vakum sistemindeki arıza yüzünden bazen geminin bir bölümündeki tuvaletler çalışmıyor. Bu durumda personel, tuvaleti çalışan bölümlere ulaşmak zorunda kalıyor ki bu bir saate kadar sürebiliyor. Hatta bazen, gemideki 423 tuvaletin tümü devre dışı kalıyor. İşte bu durumda personel kendi çabalarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Erkek personel plastik şişelerden ve duşlardan yararlanmaya çalışırken, kadın personel mümkün olduğunca yemiyor, içmiyor. Tuvalet sorununu doğrulayan geminin kaptanı Brian Luther, herkes kurallara uyduğu sürece tuvalet sisteminin de sorunsuz çalıştığını, ancak dar kanalizasyon borularının çok çabuk tıkandığını belirtti. Tıkanan borulardan çoraptan gömleğe çeşitli "objelerin" çıktığını anlatan kaptan, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için yeni sistemlerde daha geniş boruların kullanılmasını önerdi.