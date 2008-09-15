5000. gol Guti'den



Raul, Puskas ve Di Stefano gibi efsanevi isimlerin golleriyle şu ana kadar 4999 golle İspanya'nın en golcü takımı olan Real Madrid'de 5.000. golü atan isim Guti oldu.



Real Madrid'in ilk onbirinde bulunan Nistelrooy, Higuain, Robben, 5000. gol için en yakın adaylardı.



Maçın 19. dakikasında Guti, uzak bir mesafeden attığı gol ile takım tarihindeki 5000. gole imza attı. Real alt yapısında yetişen ve bu maça kaptan çıkan oyuncunun bu tarihi golü atması da olaya farklı bir anlam kattı.



Real Madrid İspanya tarihinde 4999 golle en çok gol atan takım ünvanını elinde bulunduruyordu.



Leoncito: La Liga'da Real Madrid'in ilk golü



Pahino: 1000. gol



Gento: 2000. gol



Juanito: 3000. gol



Zamorano: 4000. gol

