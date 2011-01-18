5000 bin yıl sonra hayata döndürülecek!

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Japon genetik bilimciler, dünyada 5 bin yıl önce yaşayan mamutları hayata döndürmek için büyük bir adım attı. Riken Biyoloji Merkezi’nden doktor Teruhiko Wakayama, 16 yıl boyunca dondurulan bir farenin, başarılı bir biçimde klonlanmasını sağlayarak, bilim dünyasında çığır açtı. Rafa kaldırılan “mamut klonlama projesi” yeniden gündeme geldi. Kyoto Üniversitesi profesörü Akira Iritani Sibirya’da bulunan 42 bin yıllık mamut yavrusunu kopyalamak için kolları sıvadı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Japon uzmanlar, şimdi Sibirya’da üç yıl önce eksi 15 derece sıçaklıkta günümüze kadar bozulmadan gelen Lyuba adlı mamut yavrusundan alacakları dokudan embriyo geliştirecekler. Bu embriyo için bir Afrika fili taşıyıcı anne olarak kullanılacak. 600 gün sonra da ilk mamut yavrusu doğacak. Iritani “Teknik sorun ortadan kalktı. Şu an ihtiyacımız olan tek şey donmuş bir mamuttan alınacak doku örneği” dedi. Japon bilim adamları başarısız olması durumunda Ruslardan yardım isteyeceklerini açıkladı.