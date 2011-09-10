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Dünya

500 yolculu feribot battı

Tanzanya'da 500'den fazla yolcu taşıyan feribotun battığı, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Tanzanya'da 500'den fazla yolcu taşıyan feribotun battığı, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Darüsselam- Polis yetkilileri, şu ana kadar 260 yolcunun kurtarıldığını ve birkaç ceset çıkarıldığını söyledi.


Zanzibar'dan Pemba Adası'na yolcu taşırken batan feribottaki ölü sayısı hakkında şu anda kesin bir rakam veremeyeceklerini de kaydeden yetkililer, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti.


Kazanın nedeninin henüz beli olmadığı bildirildi.



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