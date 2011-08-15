500 Türk askeri İran'da iddiası

T24 - İran’ın PJAK’a yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin, örgüte yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı’nda farklı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, 500 Türk askeri Irak'a geçti.



Ortak operasyonlar için İran ve Türkiye’nin anlaşma sağladıkları ve 500 Türk askerinin İran’ın Urmiye kentine bağlı Serdest kasabasına geçtiği öne sürüldü. Türk askerlerinin İran sınırındaki karakollara yerleştirildiği iddia edildi.

2 yılda 21 PJAK’lıya idam



İran’ın 2010 yılında sıklaştırdığı PJAK operasyonlarında onlarca terörist öldürülürken, birçoğu da Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildi. İran’ın ele geçirdiği PJAK terör örgütü üyelerini kısa bir yargılamanın ardından idam ettiği biliniyor. İran’da 2010 yılından bu yana terör örgütü PKK/PJAK mensubu 9 terörist idam edildi. Haklarında idam cezası verilen örgüt mensubu sayısının 21’e ulaştığı öğrenildi. Son olarak Şubat ayında PJAK üyesi Hüseyin Xizri’yi idam eden İran, 16 Temmuz’da da geniş çaplı operasyonlar başlatmıştı.





