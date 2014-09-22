500 Suriyeli savaşmak için Kobanê’ye geçti

Şanlıurfa-IŞİD saldırısı altında olan Kobanê’ye Irak Şam İslam Devleti ile (IŞİD) savaşmak için bugün Suriye vatandaşı 500 kişi geçti. Kobanê’de IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar ise sürüyor.

IŞİD militanlarının çok ağır silahlarla saldırdığı Kobanê'ye yönelik saldırısının ardından sınır hattında hareketlilik devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ve dün sınırda güvenlik güçleri ile arasında gerginlik yaşanan yüzlerce kişi bu sabahtan itibaren Kobanê’ye destek amacıyla sınırın Suriye tarafına geçmek için toplanmaya başladı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Asker ve polis de olası olaylara karşı sınır hattında ve geçiş noktalarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Daha çok gençlerden oluşan çok sayıda kişi yapılan üst aramadan sonra Kobanê tarafına geçmelerine izin verildi.

Çok sayıda kişi de güvenlik güçlerinin araçlarla geçişlerine izin verilmemesi üzerine patika yollarda yürüyerek sınıra ulaştı.

Dün yaşanan gerginliğin ardından bugün sınırın Suriye tarafına geçmek için yeniden toplanmaların başlanması üzerine asker ve polis sınır hattında zırhlı araçlarla önlemlerini artırdı. Sınırda ise 2 ayrı geçiş noktasında geçişler sürüyor. Geçişler eskiye nazaran daha az olurken, geçiş yapanlardan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Vali Küçük: 10 saatte 70 bin kişi geldi

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ise IŞİD tehdidinden kaçanların Türkiye'ye alınmasına devam edildiğini belirterek, göç dalgasının başladığı ilk gün 11 ayrı noktadan geçişlerin yapıldığını ve 10 saatlik süreçte 70 bine yakın insanın Türkiye'ye geldiğini aktardı. Vali Küçük, "Daha sonra geçişleri 8 noktadan kabul ettik. Dünden itibaren de yoğunluğun azalmasıyla birlikte 2 noktadan mülteci alımını başlattık. Şu anda bu 2 noktadan sığınmacılar kontrollü ve düzenli şekilde Türkiye'ye arama yapılarak, kayıt altına alınıyor" dedi.

Çatışmalar sürüyor

Kobanê’ye destek amacıyla Türkiye’nin birçok yerinden insanlar sınırda olurken, Kobanê’de YPG ile İŞİD arasında köylerde çok şiddetli çatışmalar ise devam ediyor. Çatışma sesleri Suruç’un sınır köylerinde çok rahat bir şekilde duyulurken, sınırdaki köylüler de yaşanan çatışmalardan dolayı kaygılı.

Öte yandan Kobenê'ye destek olmak için Suruç’a bağlı Edmanek Köyü'nde kurulan çadıra asker müdahale etti. Gaz bombaları ve tazyikli suyla yapılan müdahalede polis ve askere taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Vatandaşlar ile polis asker arasında çatışmalar halen sürüyor.