500 Suriyeli 'geçişe kapalı' kapıdan geçerek ülkelerine döndüler

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne gelen yaklaşık 500 Suriyeli, özel izinle geçişlere kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine geri döndü.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad İlçesi'nde, Özgür Suriye Ordusu'na mensup muhalifler ile El Kaide bağlantılı Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) arasındaki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne gelen yaklaşık 500 Suriyeli, çatışmaların bitmesinin ardından özel izinle geçişlere kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine döndü.

Suriye'nin Telabyad İlçesi'nde, ilçenin kontrolünü ele geçirmek için muhalifler ile IŞİD güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda Suriyeli, ülkelerini terk ederek Akçakale'ye geldi. Çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle roket, top mermisi ve kurşunların sınırı aşarak geldiği Akçakale'de, yetkililer güvenlik gerekçesiyle Akçakale Gümrük Kapısı'nı geçişlere kapattı.

Sınır kapısının kapalı olmasından dolayı ülkelerine geri dönmelerine izin verilmeyen yaklaşık 500 Suriyeli, akşam saatlerinde Akçakale Gümrük Kapısı önünde toplandı. Suriyeliler'in toplanması üzerine asker ve polisler, zırhlı araçlarla sınır kapısı civarında güvenlik önlemi aldı. Polisler, zırhlı araçlar içinde Suriyeliler'e dağılmaları yönünde Arapça anonslar yaptı. Suriyeliler'in dağılmaması üzerine yetkililer ile görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından Telabyad'da çatışmaların durması ve kendilerinin ülkelerine dönmek istemesini belirtmelerini üzerine yaklaşık 500 Suriyeli, özel izinle Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçti.