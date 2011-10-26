500 öğrenci için 42 yıl hapis isteniyor





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muharrem Işık, Refik Eryılmaz ile TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısında 500’ün üzerinde öğrencini tutuklu olduğunu ve haklarında silahlı örgüt üyesi olmaktan 42 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi. Aygün, 10’un üzerinde lise öğrencisi olduğuna dikkat çekti.





Cezaevlerinde 281 Ergenekon, 601 KCK tutuklusu ve 500'ün üzerinde öğrencinin tutuklu olduğunu söyleyen Aygün, “Bu öğrencilerin üye olduğu silahlı örgüt nerede? Bunu, özel yetkili savcılar göstersinler, o silahlı örgüte de ben üye olacağım'' dedi. Aygün, “'Bu öğrenciler reşit bile değiller, mahkumlarla aynı koşullarda tutuluyorlar. Bunlar da çocuk hakları yönünden sakıncalıdır. Bu öğrencilerin üye olduğu silahlı örgüt nerede? Bunu, özel yetkili savcılar göstersinler, o silahlı örgüte de ben üye olacağım'' diye konuştu.



Basın toplantısında tutuklu öğrencilerin aileleri de tek tek söz aldı. Kızının 5 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Fadime Kılınç, kızının, yasal, demokratik haklarını kullandığını, yasal etkinliklere katıldığını anlattı. Gülseren Sürer de oğlunun 128 günden bu yana Hopa'daki olaylar nedeniyle tutuklu bulunduğunu, çocuğunu görebilmek için 4 aydır Bursa'dan Ankara'ya geldiğini söyledi. Fatih Ersoy ise "8 Aralık 2010 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yumurta atılma olayında da vardı. Oğlum ve arkadaşları 31 Mayıs günü tutuklanma sırasında gözaltına alınma sırasında gerekse gözaltı süresinde işkence gördüler.”