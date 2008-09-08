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Ekonomi

500 milyon dolarlık Rus ruleti!

Bakan Tüzmen, Rusya’nın Türk ihraç ürünlerini bekletmesinden dolayı yaşananların maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

08 Eylül 2008 03:00

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 9 Eylül’de yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulunda başkanlığa aday olanları kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tüzmen, Rusya ile gelinen noktanın sorulması üzerine, önlemlerin Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar olmadığını, başka ülkelerde Türk ihraç ürünleri ile ilgili farklı uygulamalar varsa piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili kararları genel müdür, müsteşarlar seviyesinde yazışmalarla uyguladıklarını söyledi.


Sorun bitmedi

Rusya ile sıkıntının giderilmediğini anlatan Tüzmen, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın İstanbul’da Rus Gümrük sorumlusu ile görüştüğünü söyledi. Tüzmen, Avrupa Birliği ile Rusya’nın varmış olduğu protokoldeki kararların, Türk ihracatçısı için de kabul edilebilecek kararlar olduğunu söyledi.

Türk ihracatçılarına özel güçlükler çıkarılması durumunda, bunun Türkiye açısından kabul edilebilir olmayacağını kaydeden Tüzmen, şunları söyledi: "Türkiye’ye karşı uygulanan protokol aynı zamanda AB’nin aday ülkesi olduğumuz için de yapmış olduğumuz Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde de çok fazla hareket kabiliyeti vermez. Sonuçta Rusya, AB ile ne yaptıysa Türkiye ile de aynı şekilde yapmak zorunda. Aksi takdirde kabul etmemiz mümkün değildir bu süreci. İhracatçılardan aldığımız bilgiler doğrultusunda sorun hala devam ediyor."

TİM’de yarış kavgasız olsun

Kürşad Tüzmen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 9 Eylül’de yapılacak genel kurulunda başkanlık için adaylığını açıklayan isimleri Ankara’ya çağırdı ve "Centilmence yarışın, kavga etmeyin" dedi.

Tüzmen, camianın birlik ve bütünlük içinde olduğunu ve buna uygun bir seçim yarışı yapmaları gerektiğini anlattı. TİM başkan adaylarından İsmail Gülle, sonuç ne olursa olsun TİM’in kazanacağını söylerken Mehmet Büyükekşi de TİM’in bir tepe kuruluşu olduğunu, sorunları birliklerle birlikte çözeceklerini kaydetti. Adnan Dalgakıran ise sivil toplum örgütlerinin çalışmasıyla ilgili farklı görüşlere sahip olduğunu anlattı.

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