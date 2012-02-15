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Dünya

'500 milyon çocuk yeterli beslenemeyecek'

Çocukları Kurtarın adlı yardım kuruluşu, gelecek 15 yıl içinde 500 milyon çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

15 Şubat 2012 10:59

 

 
T24 - Çocukları Kurtarın (Save the Children) adlı yardım kuruluşu, gelecek 15 yıl içinde 500 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlayamayacağını açıkladı.
 
Merkezi İngiltere'de olan kuruluş, rekor düzeyde gıda fiyatları nedeniyle kalkınmakta olan ülkelerdeki milyonlarca hanede, çocukların gıda harcamalarından kesinti yapıldığını vurguladı. Yardım kuruluşu, bu sonuca Hindistan, Bangladeş, Peru, Pakistan ve Nijerya'da ailelerle görüşmeler yaparak vardı.
 
Çocukları Kurtarın, dünyada yetersiz beslenen çocukların yarısının araştırmanın yapıldığı bu beş ülkede yaşadığını da belirtiyor.
 
Kuruluşun görüştüğü her altı aileden biri, çocuklarının ev bütçesine katkı yapmak için okulu bırakıp çalışmaya başladığını söylüyor.
 
Araştırmada, yaklaşık 250 bin ailenin, geçen yılki yüksek gıda fiyatları nedeniyle çocuklarının beslenmesinden kesinti yapmak zorunda kaldığı da belirtiliyor.
 
Çocukları Kurtarın'ın yöneticisi Justin Forsyth çocuk ölümlerinin üçte birinin nedeninin yetersiz beslenme olduğunu da belirtti. Ancak Forsyth'a göre yetersiz beslenme AIDS ya da sıtma kadar kamuoyu gündemine gelmiyor.
 
Kuruluş, çocukların yükselen fiyatlar nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalmasıyla mücadelede İngiltere'nin başı çekmesini ve Olimpiyatlar sırasında Londra'ya gelecek olan liderlerle bir Açlık Zirvesi düzenlenmesini istedi.
 
 
 

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