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500 liralık oyun konsolunun çalınması kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin girdiği internet kafe ve oyun salonundaki 500 lira değerindeki oyun konsolunu çalması, güvenlik kamerasına yansıdı

04 Ocak 2018 14:19

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin girdiği internet kafe ve oyun salonundaki 500 lira değerindeki oyun konsolunu çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kale Mahallesi\'nde bulunan Burhan Erhan Şanlı\'ya ait internet kafe ve oyun salonuna müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, üst kattaki langırt masasının üzerinde duran 500 lirada değerindeki oyun konsolunu elindeki bezle örtüp çaldı. Oyun konsolunun yerinde olmadığını fark eden Şanlı, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde oyun konsolunu kimliği belirsiz kişinin çaldığı belirlendi. İhbarla gelen polisler, kamera kayıtlarını inceleyip şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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