500 kişilik Çinli aile tek fotoğraf karesine sığdı

Çin'de nüfusu beş yüzü aşan bir aile biraraya gelerek fotoğraf çektirdi.

Ren ailesi Çin'in doğusundaki Zhejiang bölgesinde Şişe köyünde geçen hafta Çin Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle bir araya geldi. Çin'de ay takvimine göre düzenlenmiş yeni yıl döneminde büyük aileler yemek ve kutlamalar için bir araya geliyor.

Fotoğrafçı Zhang Lianzong Şişe köyü yakınlarında bazalt bir jeolojik oluşumun önünde poz veren aile üyelerini insansız hava aracıyla görüntüledi.

BBC'ye konuşan Zhang, Ren ailesinin köydeki köklerinin 851 yıl geriye gittiğini ancak aile ağacının 80 yıldan fazla süredir yenilenmediğini söyledi.

Zhang köyde ailenin yaşlı üyelerinin aile kayıtlarını güncellemeye başladıklarını ve ailenin soyundan gelen ve 7 nesile yayılan 2 bin kişinin hayatta olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Ren ailesinden aile ağacının tamamlanmasını kutlamak için düzenlenen toplantıya beş yüzden fazla akraba katıldı.

Aile üyeleri Pekin, Şangay, Şincan ve Tavyan gibi farklı bölgelerden toplantıya katıldı.

Şişe köyünün muhtarı Ren Tuanjie devlet haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Bir neden soyumuzdan gelen kişilerin nereye gittiğini, nerede yaşadığını öğrenmek ve atalarımızı anmaktı. Diğer neden ise ülkenin her yerine yayılan aile üyelerimizin nereden geldiklerini unutmamaları için köklerini bilmelerini sağlamaktı" dedi.

Ren ailesinin 26. kuşağından gelen Ren'in ismi Çince "birleşme" anlamına geliyor.

Çin'de büyük aile fotoğrafları ne kadar yaygın olsa da ulusal medyada geniş yer bulan Ren ailesinin fotoğrafları "Bu aile üyeleri birbirlerini tanıyor mu" şeklinde yorumlara neden oldu.

Çin'de sosyal medya platformu Weibo'da "Grubun içinde biriyle tanışırlarsa, evlenebilirler mi" şeklinde şakalar paylaşıldı.

Başka bir kullanıcı ise yeni yılda büyüklerin küçüklere para verme geleneğinden söz ederek "Ailenin en küçük üyeleri yeni yıl paralarını toplarken elleri yorulacak" şeklinde yorum yaptı.