500 kişiden topladığı saçı ve sakalı Erdoğan'ın balmumu heykelinde kullandı

Malatya'da bir heykeltraş, demokrasi nöbetlerine katılan 500 gönüllüden topladığı saç tellerini, silikon malzemeden yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın balmumu heykelinde kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, heykeltraş Cengiz Göğebakan, büstteki saç, kaş ve bıyığı, darbe girişimini fedakarca engelleyerek her akşam demokrasi nöbetleri tutan vatandaşların saç tellerinden topladığını belirtti. Mercek kullanarak saç tellerini büste tek tek monte eden Göğebakan, "Benim için paha biçilemez" dediği eserinin gururunu yaşıyor.

Göğebakan, iki ay önce bir arkadaşıyla yolculukları sırasında Erdoğan'ın büstünü yapmaya karar verdiklerini veMalatya'ya dönüşte çalışmalara başladıklarını ifade etti. Göğebakan, bu sırada FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleştiğini anlattı. Darbe girişiminin ardından esere daha farklı anlamlar yüklemeleri gerektiğini hissettiklerini aktaran Göğebakan, şunları söyledi:



"Bu hain saldırının karşısında duran vatandaşlarımızın yaptıkları malum. Biz duygularımızı biçimle, renkle ifade eden insanlarız. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın büstünü adeta bu direnişin sembolü, demokrasi nöbetlerinin sembolü olsun maksadıyla, özellikle demokrasi nöbetlerinde geceleri 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızdan ve çok farklı görüşlerden birçok gönüllüden saç örnekleri alarak yaptık."



"500 kişinin saçı var"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biyometrik fotoğrafını kullandıkları büstte bire bir ölçülendirerek moderajı gerçekleştirdiklerini dile getiren Göğebakan, daha çok sinemasektöründe tercih edilen silikon malzemeyle çalışmaya son halini verdiklerini kaydetti. Silikon malzemenin renklendirilmesinin ardından demokrasi nöbetlerindeki 500 vatandaştan toplanan saç telleriyle kaş, bıyık ve saçı şekillendirdiklerini söyleyen Göğebakan, bu işlemin 15 gün sürdüğünü belirtti.





"Derimi bile alabilirsiniz"





Demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydanlarına giderek vatandaşlardan saç istediğini, bu işe gönül veren arkadaşlarının da kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Göğebakan, "Vatandaşlarımız arasında, 'Deriden bile alabilirsiniz. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalışması gerçekleşsin' diyecek kadar fedakar insanlar da vardı." sözlerine yer verdi.



Heykeltraş Göğebakan, büstün atölyesinin en güzel köşesini süsleyecek bir çalışma olacağını dile getirerek, "Belki bu çalışmaya her baktığımda bir acıyı da, bir ihaneti de hatırlatacaktır ama onun yanında her türlü zorluğa göğüs germiş, yiğit bir insanın cemalini de görmek güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Büstün 6 bin liraya mal olduğunu söyleyen Göğebakan, "15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain saldırının karşısında dimdik duran bir lider ve liderini yalnız bırakmayan fedakar Türk halkının izleriyle oluşan bu çalışma bizim açımızdan paha biçilmez." dedi.