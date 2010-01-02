500 kiloluk boğa matadoru öldürdü

T24 -

Boğa önce 34 yaşındaki matadoru yere devirdi. Daha sonra arka arkaya boynuz darbelerine maruz kalan Perdomo'nun ölümü amatör bir kamera tarafından kaydedildi.Kolombiya haber televizyonu RCN'de yayınlanan görüntülerde arenadaki herkesin nasıl aciz kaldığı gözler önüne seriliyor.Perdomo'nun boğanın darbeleri sonucu karaciğerinin ve karnının delindiği müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.