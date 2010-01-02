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Dünya

500 kiloluk boğa matadoru öldürdü

Kolombiyalı boğa güreşçisi Walter Perdomo, yeni yıl nedeniyle yapılan gösteride 500 kiloluk bir boğa tarafından öldürüldü.

02 Ocak 2010 02:00

T24 - Kolombiyalı boğa güreşçisi Walter Perdomo, yeni yıl nedeniyle yapılan gösteride 500 kiloluk bir boğa tarafından öldürüldü.
   



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Boğa önce 34 yaşındaki matadoru yere devirdi. Daha sonra arka arkaya boynuz darbelerine maruz kalan Perdomo'nun ölümü amatör bir kamera tarafından kaydedildi.


Kolombiya haber televizyonu RCN'de yayınlanan görüntülerde arenadaki herkesin nasıl aciz kaldığı gözler önüne seriliyor.


Perdomo'nun boğanın darbeleri sonucu karaciğerinin ve karnının delindiği müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.


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