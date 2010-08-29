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500 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ ANTALYA (A.A) 

29 Ağustos 2010 12:12

-500 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ ANTALYA (A.A) - 29.08.2010 - Antalya'nın merkez Aksu ilçesindeki orman yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karaöz beldesi yakınlarında 26 Ağustosta başlayan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Karadan yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren 2 yangın söndürme uçağı da destek vermeye başladı. Yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Karaöz beldesinde perşembe günü ahır yapan M.S'nin çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş, yangında ormanlık alanın yanı sıra, sera, ahırlar ve meyve bahçeleri de zarar görmüştü.

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