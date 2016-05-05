500 euroluk banknotlar artık basılmayacak

Avrupa Merkez Bankası yasadışı faaliyetlerde kullanılabileceği kaygıları nedeniyle artık 500 euroluk banknotlar basılmayacağını duyurdu. Karar Avrupa Birliği Komisyonu'nun banknotların nasıl kullanıldığıyla ilgili soruşturmasının ardından alındı.

Üst düzey Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, soruşturma döneminde banknotların suç faaliyetlerinde kullanıldığı iddialarıyla ilgili daha çok kanıta ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

İngiltere'de de bankalara 2010'da çoğunlukla suçlular tarafından kullanıldığı için 500 euroluk banknotları kabul etmeme talimatı verilmişti.

Avrupa Merkez Bankası piyasadaki 500 euroluk banknotların hala geçerli olacağını ve değerini koruyacağını söyledi.

2018 sonlarında basım duracak

500 euroluk banknotların basımının yeni 100 ve 200 euroluk banknotların piyasaya çıkacağı 2018 sonlarında durdurulacağı açıklandı.

Harvard Kennedy School'un bu yılbaşında yayımladığı raporda dünyanın en büyük 20 ekonomisine suçla mücadele için 50 sterlin, 100 dolar ve 500 euro gibi en büyük banknotların basımının durdurulması çağrısı yapılmıştı.

Standard Chartered Bankası'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Peter Sands büyük değerli banknotların "teröristler, uyuşturucu ve vergi kaçakçılarının gözdesi olduğunu" söyledi.

Sands ayrıca yasadışı para akışının yılda 2 trilyon doları bulduğunu belirtti.