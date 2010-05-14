500 euro'luk banknot yasaklandı

T24- İngiliz bankaları organize suç örgütlerince taşınması diğer banknotlardan daha küçük olduğu için kolay olan 500 euro'ların satışını durdurdu.



Bu karar, ülkedeki polisin tedavüldeki her on 500 euro'luk banknottan dokuzunun organize suç, vergi kaçakçılığı ya da terör suçlarıyla bağlantısı olduğunu ortaya çıkarmasıyla alındı.



Bir süredir 500 euro'ların yasadışı faaliyetlerde kullanıldığından şüphelenen İngiliz polisi, yaklaşık bir ay önce banknotların satışını gizli olarak durdurdu.



Böylece piyasada dolaşıma devam eden banknot sayısına bakarak, yasadışı faaliyetlerin boyutunu ortaya çıkaran polis, banknotların yüzde 90'ının organize suç çetelerinin elinde olduğunu belirledi.



İngiltere'deki bankaların 500 euro banknot satmama kararının ardından, ülkeye girmek isteyenler ellerindeki bu banknotları satmak zorunda kalacak.