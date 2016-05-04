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Ekonomi
Deutsche Welle

500 eurolar tedavülden kalkıyor

Avrupa Merkez Bankası, 500 euroluk banknotların tedavülden kaldırılmasına karar verdi

04 Mayıs 2016 22:55

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi, bankanın merkezinin bulunduğu
Frankfurt'ta yapılan toplantıda 500 euroluk banknotların tedavülden kaldırılmasını
kararlaştırdı. 

Karara göre, 2018'in sonuna doğru 500 euroların basımına son verilecek. Ancak 500
eurolar nominal değerini kaybetmeyecek ve merkez bankalarında diğer banknotlarla
değiştirilebilecek.

Banka, 500 euroların tedvaülden kaldırılması ile terörizmin finansmanı ve kara para
aklamaya karşı mücadelenin sertleştirilmesini hedefliyor.

500 euro, dünya genelinde nominal değeri en yüksek olan banknotlar arasında yer
alıyor. ABD'nin değeri en yüksek olan banknot 100 dolar.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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