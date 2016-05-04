500 eurolar tedavülden kalkıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi, bankanın merkezinin bulunduğu

Frankfurt'ta yapılan toplantıda 500 euroluk banknotların tedavülden kaldırılmasını

kararlaştırdı.

Karara göre, 2018'in sonuna doğru 500 euroların basımına son verilecek. Ancak 500

eurolar nominal değerini kaybetmeyecek ve merkez bankalarında diğer banknotlarla

değiştirilebilecek.

Banka, 500 euroların tedvaülden kaldırılması ile terörizmin finansmanı ve kara para

aklamaya karşı mücadelenin sertleştirilmesini hedefliyor.

500 euro, dünya genelinde nominal değeri en yüksek olan banknotlar arasında yer

alıyor. ABD'nin değeri en yüksek olan banknot 100 dolar.