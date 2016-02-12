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Ekonomi

500 Euro tedavülden kaldırılacak mı?

Banknotların AB'ye tehlike oluşturduğu ileri sürüldü

12 Şubat 2016 19:54

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, 500 Euro'uk banknotların Avrupa Birliğinde (AB) güvenlik tehlikesi oluşturduğunu ve bu konuyla ilgili öneri getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Dijsselbloem, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN) toplantısı öncesi açıklamasında, Avrupa Merkez Bankasına (ECB) 500 Euro'luk banknotların oluşturduğu riskler konusunda bir çalışma yaptırılacağını kaydetti. 

Değerli banknotların terörizmin finansmanında kolayca kullanılabileceği için risk oluşturduğunu belirten Dijsselbloem, “Toplantıda 500 Euro banknotları değerlendirip öneri getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

ECB verilerine göre tedavüldeki yaklaşık 1 trilyon avronun yüzde 30’u 500 avroluk banknotlardan oluşuyor. 

Ayrıca, söz konusu 500 Euro'luk banknotlar uluslararası piyasalarda yaygın kullanımdaki en kıymetli banknotlardan biri durumunda. 

Özellikle çeşitli emniyet kurumları, suç örgütlerinin para taşımalarında 500 Euro'luk banknotları kullandığı tespitini yapıyor. AB’de banknotların kaldırılması veya değiştirilmesi ise ECB’nin görev alanına giriyor. 

Öte yandan, ABD’de en değerli 100 dolarlık, İngiltere’de ise 50 sterlinlik banknot tedavülde bulunuyor.

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