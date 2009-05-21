500 çıkmaz korkusu!

İSO, kriz nedeniyle Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayici listesine katılım alt sınırını üretimden satışlarda 39 milyon TL’den 25 milyona indirdi.



Habertürk gazetesinin haberine göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl hazırladığı Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunu belirleyen İSO İlk 500 ve İSO İkinci 500 araştırmasında kriz düzeltmesine gitti. Sıralamanın üretimden satışlara göre yapıldığı araştırmaya katılım için belirlenen alt sınır aşağıya çekildi. 2008 yılının en büyük sanayi kuruluşlarını belirleyecek ve bu yaz sonuçları açıklanacak araştırmaya katılım alt sınırı 25 milyon TL olarak belirlendi.



2007 yılı için yapılan ve sonuçları 2008 yazında açıklanan en büyük sanayiciler listesine ise katılım şartı üretimden satışlarda 39 milyon TL tutarındaydı. Listede değerlendirmeye girebilmek için yaklaşık yüzde 36’ya denk gelen bu indirim, sanayinin krizin başlamasıyla birlikte yaşadığı sorunların aynası oldu.



Sanayi üretimi ve gelirlerindeki küçülme İSO’nun prestijli araştırmasında yansımış

oldu. Konuyla ilgili Gazete Habertürk’e bilgi veren İSO Araştırma Şubesi yetkilileri, indirimin başlıca nedeninin kriz olduğunu kaydetti.



Krizin son çeyrekte Türkiye’yi vurduğu ve bunun sanayici firmaların performanslarına yansıdığına işaret eden yetkililer, bu nedenle araştırmaya katılım alt sınırının düşük tutulduğunu belirtti. İSO’nun alt sınır uygulamasının her zaman uygulandığına dikkat çeken yetkililer, rakamın daha çok İkinci 500’ün alt sıralarına giren KOBİ’leri ilgilendirdiğini hatırlattı. Sanayicilerden Merkez Bankası ve TÜİK gibi kuruluşların üç ayda bir veri topladığını, bununda özellikle küçükler için baskı oluşturduğunu anlatan yetkililer, alt sınır sayesinde küçüklerin İSO 500 listelerinin ciddi emek isteyen şartlarından muaf tutulduğunu kaydetti.



Enflasyon çıtayı yükseltir



Araştırmaya katılım için yapılan 14 milyon TL’lik indirimin bir bakıma “ne olur, ne olmaz” mantığıyla yapıldığı kaydedildi. Son çeyrekte krizin etkisini göstermesiyle birlikte enflasyonun da yükselerek tekrar çift haneli rakama dönmesinin, 25 milyon TL’den 39 milyona kadar olan üretimden satışa sahip firmaların yine liste dışında kalmasına neden olabileceği belirtildi.



2008’in özellikle son iki ayında ciddi fiyat artışları yaşanması nedeniyle İSO’nun son sıralardaki firmaların 39 - 40 milyon TL’lik üretimden satış yapanlar arasından luşmasını beklediği bildirildi. 2008’in son çeyreğinde yaşanan olumsuz gelişmelerin İSO listelerini vurmasına rağmen, 2010 yılında açıklanacak bu yıla ait araştırma sonuçları da şimdiden umut vaad etmiyor.



İMKB’ye kota 210 sanayi şirketinden 121’i bu yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı. Sanayi şirketlerinin toplam karı ise 2008’in ilk çeyreğine göre 2.1 milyar TL’den yüzde 82 düşerek, 374 milyon TL’ye geriledi.





