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500 bürokratın adı casusluk iddianamesinde

İzmir'de başlatılan casusluk soruşturmasının iddianamesinde 500 bürokratın adı geçiyor. Adı dava dosyasında geçen bürokratlar, karşı dava açmaya hazırlanıyor

04 Eylül 2013 11:48

Geçen yıl patlayan casusluk skandalının artçı şokları sürüyor. Casusluk iddianamesinde yaklaşık 500 bürokratın adı geçiyor.

Bürokratların büyük bir bölümü iddianamede adlarının geçmesinin ardından teker teker görevlerinden alınmıştı. Dün Vatan gazetesinde yer alan haberde Merkez Bankası’nda görevden alınan 11 kişinin dava açacağı ifade edildi. Bakanlıklar ve kamu kurumlarında görev yapan ve suçlanan bürokratların karşı dava süreci Merkez Bankası ile sınırlı kalmayacağa benziyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, adı dava dosyasında geçen bir bürokrat “Biz bu davada yargılanmıyoruz bile” diyerek isyan etti. “Ne sanığız ne de şüpheli” diyen bürokrat, “Çoğumuz bu iddianamede adımızın geçtiğini kurumlarımızda haklarımızda başlatılan soruşturmalarla öğrendik. Ondan öncesinde biz de televizyondan izliyorduk. Üstelik bazılarımızın çeteye sızdırdığı iddia edilen belgeler internette dahi yayınlanan telefon numaraları” diye konuştu.

 

‘Yargısız infaz’

 

Yılın ilk aylarında İzmir’de başlatılan casusluk soruşturması Ankara’yı vurdu. Dosyada, etkin görevlerde yer alan yaklaşık 500 bürokratın adı geçerken; bu bürokratların büyük bir bölümü görevlerinden alındı. Aralarında müsteşar yardımcısı düzeyinde isimlerin de yer aldığı bürokratlar ise, yargısız infaz yapıldığı iddiasında. Casusluk davasında sanık veya şüpheli olmadıklarını, ifadelerinin dahi alınmadığını belirten bir bürokrat, “Bu davayı yakın zamana kadar televizyondan adli bir olay diye izliyorduk. Adımın dava dosyasında geçtiğini kurumumdan bana gelen yazı ile öğrendim. Kendimi temize çekmemi istiyorlar. Nasıl yapacağım ben bunu, hiçbir yerde yargılanmıyorum. Kimse benim bilgime başvurmadı” dedi.

 

Savcıya dava hazırlığı

 

Soruşturmayla ilgili iddianamede adları geçen bürokratlar da, soruşturma savcısı Zafer Kılınç hakkında tazminat davası açma kararı aldı. Süreçten maddi ve manevi olarak etkilendiklerini belirten bürokratlar, savcıdan şikayetçi olacak. Casusluk davasının açılmasının ardından Savcı Zafer Kılınç 13 Şubat 2013’te soruşturma dosyasında yer alan belgeleri kurumlara göndermişti.

 

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