500 bürokrat vekil olabilmek için istifa etti

7 Haziran’da yapılacak genel seçimde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu çalışanlarının görevlerinden ayrılması için dün son gündü. İstifa eden bürokratların sayısı 500'ü buldu. Çoğunun tercihi ise AKP oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı takvime göre, milletvekili adayı olacak kamu görevlilerinin ayrılmaları için son tarih olan 10 Şubat’ta da çok sayıda istifa haberi geldi. AKP Genel Merkezi tarafından milletvekili adaylığına onay çıkan tek belediye başkanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki önceki gün istifasını verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başdanışmanı Adnan Boynukara da adaylık için istifa eden isimler arasında yer aldı.

İstifası en çok konuşulan isim ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan oldu. Fidan’a Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan destek gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fidan’ın adaylığını olumlu bulmadığını açıkça dile getirdi.

MHP için istifa

2002’den bu yana TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Süleyman Karaman, vekil olmak için görevinden ayrıldı. Karaman, Yüksek Hızlı Tren projeleri başta olmak üzere 100'ü aşkın demiryolu projesinde görev almıştı. Daha önce Filistin ve Türkmenistan büyükelçiliği yapan Hüseyin Avni Bıçaklı, ilk istifa eden Büyükelçi oldu. Bıçaklı, memleketi Isparta'dan MHP adayı olacak.

Konsolos Özdemir

Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından konsolos Vahit Özdemir de AKP Nevşehir Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, yaklaşık 500 bürokrat istifa ederken çoğunun tercihi AKP oldu.

Dün istifa eden diğer isimler şunlar:

- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Kaymakcan

- Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Şanal Tosun

- Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın

- Başbakanlık Müşaviri Hasan Albayrak

- RTÜK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çakırtaş

- RTÜK Başkanlık Müşaviri Yaşar Uğurlu

- TMSF Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden

- Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan

- Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman

- Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı

- Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Cihan Pektaş

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Doç. İbrahim Turhan

- İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan

Daha önce ayrılanlar

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan

- Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal

- Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay

- Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya

- Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu

- AB Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Atabek

- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta

- Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu

- Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları

- Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş

- Aile Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Gazi Alataş, Ömer Bozoğlu,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya

- Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Özel Kalem Müdürü Mücahit Durmuşoğlu