500 bin ton patates çürümek üzere

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de patates üreticilerini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Gürer, depolarda 500 bin tona yakın patatesin çürümeye yüz tuttuğunu ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devreye girmesi gerektiğini söyledi. Maliyeti 1 lira olan patates 50 kuruşa satılıyor.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Koronavirüs nedeniyle kapalı olan otel ve lokanta gibi işletmelerin alım yapmaması nedeniyle patateslerin depoda kaldığını belirten Gürer, “Depolarda 500 bin tona yakın patates var” dedi.

Gürer, ziyaret ettiği üreticilerin patateslerinin çimlenmeye başladığını gördüğünü de söyleyerek “Üretici ürününü maliyetin altında 50-60 kuruşa satarken, ürünleri depoda çürürken, patates marketlerde 3 liraya kadar fiyatla satılıyor” diye konuştu. Gürer, “Oysa TMO ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünü 1 liradan alıp, 1 lira 25 kuruşa satışını sağlayabilir. Hem tüketici hem üretici korunur hem de ekim alanlarında yeniden patates ekimi sağlanabilir” diye konuştu. Gürer, “Çiftçilerin borçları mutlaka ertelenmeli, faizleri silinmeli, destek verilmeli” diye konuştu.