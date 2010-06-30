500 bin paralı asker

T24- Hakkari’deki saldırının ardından profesyonel ordu için düğmeye basan hükümet, 500 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, profesyonel askerliğe geçiş konusunda, ''Genelkurmay inceleme yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunun ne şekle geleceği, bu teknik çalışmadan sonra ortaya çıkacak'' dedi.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre; hükümet, profesyonel ordu oluşturmak için adım atıyor. Başmüzakereci Egemen Bağış, bu konuda hükümetin hazırlık içinde olduğunu ifade etti. Bağış, ”Hükümetimiz 500 bin kişiyi işe almaya hazır. Profesyonel orduya geçince istihdam problemini bu yolla çözmek çok daha düşük maliyetli” dedi.

Öte yandan; Türkiye, terör örgütü PKK’ya dış desteğin kesilmesi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin anti terör koordinatörü önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan sınır birliğine yapılan saldırıda 11 asker şehit olmuştu.



Askerlerin yeterli eğitime sahip olmadan sınıra gönderildiği yönünde eleştiriler gelmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Genelkurmay Başkanlığı, sınırda profesyonel ordunun görev yapması yönünde karar alındığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, profesyonel askerlikle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, profesyonel askerliğe geçiş konusunda, ''Genelkurmay inceleme yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunun ne şekle geleceği, bu teknik çalışmadan sonra ortaya çıkacak'' dedi.Gönül, Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Edgar Alain Mebe Ngo ile bir araya geldi.Gönül, burada gazetecilerin profesyonel askerliğe geçiş çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bu konuda ''paralı asker'' lafını hiç kullanmadıklarını vurgulayan Gönül, böyle bir şeyin literatürlerinde olmadığını söyledi.Profesyonel orduya geçişle ilgili kanun çıkalı yaklaşık 10 yıl olduğunu anımsatan Gönül, bunun tamamen profesyonel ordu olmadığını, vatan hizmeti yapan gençlerle beraber istihdam edilen profesyonellerden oluşan bir yapının kanunda öngörüldüğünü belirtti.En son yapılan değişiklikle uzman çavuş olarak nitelendirilen kesime 45 yaşından sonra Mili Savunma Bakanlığında Genelkurmay Başkanlığında ve bağlı birimlerde emeklilik yaşına kadar çalışma olanağı sağlanarak, bu konudaki problemin giderildiğini anlatan Gönül, şöyle konuştu:''Bu miktarın daha fazla artırılması için yeni bir statü olur mu? Çünkü bugüne kadar hep uzman çavuş kullanıldı. Halbuki kanunda uzman onbaşılar da var veya başka bir şekilde istihdam edebilir miyiz diye araştırma yapıyoruz. Genelkurmay inceleme yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunun ne şekle geleceği, bu teknik çalışmadan sonra ortaya çıkacak. Bugün için ne miktar tespit edilmiştir. Çünkü kadro ihdas edilmesi lazım. Böyle ihdas edilmiş bir kadro henüz mevcut değil, ayrıca istihdam bugüne kadar düzenlenen kanun içerisinde mi yapılabilir? Yoksa yeni bir kanun mu çıkarılması gerekir, bunun üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor.''