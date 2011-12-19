

T24 - Köy yolunda gezerken ayağınızın altında ezilen bir böceğin 500 bin TL’ye alıcı bulduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Teknolojinin gelişmesi ve bazı canlıların kimya sanayiinde kullanılması bitki ve böcek kaçakçılığını arttırdı.





Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre; Türkiye florasındaki zenginlik nedeniyle kaçakçıların gözde ülkelerinden olurken, İç Anadolu ve Karadeniz’de bulunan ve tanesi 500 bin TL civarında olan celeoptera takımına ait familyalar ve heteroptera, diptera, hymenoptera, homoptera türü böcekler kaçakçıların en gözde türleri arasında.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın en çok uğraştığı konulardan biri böcek ve bitki kaçakçılığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın açıkladığı bilgilere göre temmuz ayında Kapıkule’de bir araçta şüphe üzerine yapılan aramada gizlenmiş tüpler dikkat çekti. El konulan kutular inceleme için Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi’ne gönderildi. İ48 ayrı türde 6 bin 14 böcek üzerinde yapılan inceleme, bazı böceklerin dudak uçuklatan fiyatlarını da ortaya çıkardı.





500 bin liralık böcek!



Araştırmalar derinleştikçe bu böceklere maddi değer biçilemediği, tanesinin ortalama 500 bin liradan alıcı bulduğu öğrenildi.



Yine Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’da bulunan Şehzade (Euapatura mirza), İran Zıpzıp Perisi (Coenonympha saadi), Zegris (Zegris eupheme), Paslı Zıpzıp (Erynnis tages) gibi 30’dan fazla kelebek çeşidinin de kaçakçıların gözdesi olduğu belirtildi. Bu böceklerin ancak bilimsel protokol imzalanmış ülkelere ve sınırlı sayıda çıkarılabildiği de yine bilirkişi raporunda yer aldı.









