500 bin kişi spor salonlarına gidiyor, sağlık için 375 milyon dolar harcanıyor

Türkiye’de 500 bin kişinin gittiği tahmin edilen spor salonlarına (Fitness Center) yatırımlar arttı. 375 milyon dolarlık ciroya ulaşan bu salonlar yabancı markaların Türkiye pazarına girmesiyle hızlı bir büyüme yakaladı. Yıllık üyeliklerin 800 lira ile 5 bin lira arasında değiştiği spor salonları sunduğu hizmetle fark yaratmaya çalışıyor.

Son 5 yılda Türkiye’de sayıları hızla artan spor salonları Türkiye’de dev bir sektör yarattı. Yeni açılan alışveriş merkezleri (AVM) ile yabancı markaların yatırımlarını arttırdığı Türkiye adeta hedef pazar oldu. Bugün 375 milyon dolarlık ciroya ulaşan spor salonları, yılda 500 bine yakın üye çekiyor. Yıllık üyelik fiyatlarının 5 bin TL’ye kadar çıktığı spor salonları, lüks soyunma odaları ve VİP alanlarıyla fark yaratmaya çalışıyor.

ABD’de 23 milyar dolar

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, tüketicilerin daha konforlu spor salonları talep ettiğini bu nedenle de yatırımların arttığını anlatan Jatomi Fitness Türkiye CEO’su Osman Cenk Akın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün ortalama bir spor salonunun yatırım tutarı 1.5 milyon Euro’yu buluyor. Spor salonlarının içerisinde kullanılan ürünler gelişirken, alanlar da büyüyor. Birçok üye spor salonunda yüzme havuzu arıyor. Ayrıca Spa ve sauna gibi etkenler de öne çıkıyor. Bugün Türkiye’de 6-7 tane uluslararası marka bulunuyor. Türkiye’de pazarın büyüklüğü 375 milyon dolar. Ancak bu rakam Amerika pazarında 23.5 milyar dolar. Türkiye’nin gideceği daha çok yol var.”

Üyeleri takip etmeli

Spor salonlarında daha çok yıllık üyeliklerin tercih edildiğini anlatan Osman Cenk Akın, “Yıllık üyelik ücretleri daha cazip fiyatlarla sunuluyor. Ancak birçok tüketici üye olmasına rağmen spor yapmayı ihmal ediyor. Burada spor salonlarında çalışanların devreye girmesi gerekiyor. Üyelerine hatırlatmalar yaparak bu durumu ortadan kaldırabilirler” dedi.

Trump Towers’taki salonlara ilgi büyük

Türkiye’de yeni açılan AVM’lerle spor salonlarının sayısının arttığına işaret eden Osman Cenk Akın, “Kulüplerimiz arasında İstanbul Trump Towers’taki Jatomi’ye büyük bir ilgi var. Buradaki salonumuz en yeni teknolojilerle donatılmış durumda. Ancak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimiz arasında 18-25 yaş grubunun ağırlığı çok fazla. Üyeleremiz ortalama 1.5 saatini salonumuzda geçiriyor” dedi.