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Dünya

500 bin kişi Musul'u terk ediyor

Şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin evlerini geride bırakarak şehirden ayrılmak üzere yola çıktığı belirtiliyor

11 Haziran 2014 15:17

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Irak'ın ikinci en büyük şehri Musul'u ele geçirmesinin ardından, Musul halkı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Şehirde kalan Musul halkı ise, binalara cihad bayrakları asıldığını söylüyor ve megafonlarla halka seslenen militanların "Sizi kurtarmaya geldik" anonsları yaptığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Musullu kamu görevlisi Umm Kerem "Şehir tamamen kaos içerisinde ve bize yardım edecek kimse yok. Korkuyoruz" dedi.

Şehirden ayrılan Musullular ise, "Ordu tamamen dağılmış durumda ve şehri terk ettiler. Onlar gidince biz de şehirden ayrılmak zorunda kaldık" diyor.

IŞİD militanları ise, Musul'u ele geçirdikten sonra bölgedeki stratejik noktalara yönelmiş durumda. El Kaide çizgisindeki IŞİD, Selahaddin Vilayeti yakınlarındaki Beici petrol rafinerisine doğru ilerliyor.

Rafinerinin yaklaşık 250 kişilik askeri güç ile korunduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, IŞİD'in gönderdiği sözcülerin rafineri bölgesindeki askerlerden geri çekilmelerini talep ettiği bilgisini geçti.

Askerlerin ise, güvenli bir şekilde başka bir şehre gitmelerine izin verilmesi halinde rafineriden geri çekilmeyi kabul ettiği belirtiliyor.

 

Olağanüstü hal

 

IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından yaklaşık aralarında Irak askerlerinin de bulunduğu 500 bin kişi şehri terk etmeye zorlanmış durumda.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki IŞİD'in Musul'u ele geçirmesine olağanüstü hal ilan ederek yanıt vermiş durumda.

Maliki böylece daha geniş tutuklama emri verme ve sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkilerine sahip olacak.

ABD ise, yaşanan gelişmelerin IŞİD'in bölge için gerçek bir tehdit olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

 

BBCTürkçe

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