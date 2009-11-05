500 bin cep telefonu kapatılacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 500 bin cep telefonu abonesini uyardı. 10 Kasım tarihine kadar kimlik belgesiyle GSM operatörüne bildirim yapmayan SIM kartlar 17 Kasım 2009'da kapatılacak.



Elektronik Haberleşme Kanunu'nun geçici 5. maddesinde yapılan değişiklikle Turkcell, Vodafone ve Avea abonelerinin eksik bilgi ve belgelerini belirleyip kendileriyle irtibat kurarak giderme yoluna gitti.



Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde adresten, vatandaşlık numarasına kadar bütün bilgiler SIM kartla eşleştiriliyor. Ancak geçen sürede cep telefonu operatörlerince tespit edilen, bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan 500 bin civarında aboneye 10 Kasım 2009 tarihine kadar süre verildi. Bu zamana kadar bilgilerini yenilemeyen cep numaraları 17 Kasım 2009 tarihinde görüşmelere kapatılacak.



BTK, konuyla ilgili olarak, 'Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi ve Son Kullanıcıların Aboneliğinin Gerçekleştirilmesi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında cep kullanıcılarına uyarı yaptı. GSM hizmeti sunan işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan abonelerin, 10 Kasım 2009 tarihine kadar kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvurmaları gerektiğine dikkat çekti.



Önce uyarı sonra kapama



Güncellenmesi sağlanamayan hatların, işletmeci tarafından haberleşme şebekesi ile bağlantısının kesileceği yönünde uyarı yapılacağına vurgu yapan kurum, "Bu tarihten itibaren yedi gün süresince gelen aramalara açık tutulmasını müteakip, haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilecektir." uyarısında bulundu. Haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilen hatlar, kimlik bilgilerindeki eksiklikler tamamlandıktan sonra tekrar görüşmeye açılacak.



Başkalarının hatlarını kullananlar dikkat



Kanun gereğince bir kereye mahsus olarak başkası adına kayıtlı olan hattı kullananlara da imkân tanındı. Bu aboneler, kendilerinin kullanmakta oldukları hatları, 10 Kasım 2009 tarihine kadar, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın, kendi üzerlerine kaydettirebilmek için ilgili GSM operatörüyle abonelik sözleşmesi yapacak. Söz konusu hatlardaki eski abonelerinin borçlarına taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları bulunacak.



Konuya ilişkin bilgilendirme, Türk Telekomünikasyon AŞ ile GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından internet sayfası, çağrı merkezi, bayiler, kısa mesaj gibi kanallarla gerçekleştiriliyor. Abonelerin vatandaşlık numaraları dahil bilgilerinin güncellenmesi hususunda işletmeciler ile irtibat halinde bulunmaları gerekiyor.

